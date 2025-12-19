Strategisk Inköpare till högteknologisk industrimiljö
Är du en erfaren strategisk inköpare som vill arbeta i en högteknologisk industrimiljö med komplexa leverantörsrelationer, upphandlingar och tekniskt avancerade system? Jefferson Wells söker nu en strategisk inköpare till ett längre uppdrag där du får bidra till effektiv leverantörsstyrning, upphandlingsstrategier och långsiktiga inköpsprojekt. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Örnsköldsvik
Omfattning: 100%
Uppdrag: Konsultuppdrag med mycket god möjlighet till övertag
Övrigt: Möjligt med distansarbete två dagar per vecka
Tjänsten kräver säkerhetsprövning innan uppdragets start.
Om uppdraget
I rollen som Strategisk Inköpare blir du en del av inköpsorganisationen och arbetar med både strategiska och operativa inköpsprocesser. Du samarbetar nära konstruktion, produktion, projektledning och kommersiella funktioner för att säkerställa långsiktiga leverantörsrelationer och optimerade inköpsflöden. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt ansvar med operativt genomförande i en dynamisk miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Ansvara för leverantörer och bygga långsiktiga partnerskap
* Genomföra leverantörsutvärderingar och riskbedömningar
* Skicka förfrågningar, utvärdera offerter och genomföra förhandlingar
* Utveckla och implementera upphandlingsstrategier
* Kontraktsarbete och ledning av tvärfunktionella projekt
* Målkostnadsstyrning och kostnadsoptimering
* Operativa inköp såsom inköpsorder och licensförlängningar
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt och tekniskt avancerat inköp och trivs i en analytisk och strukturerad roll. Du är kommunikativ, relationsskapande och van att arbeta i tvärfunktionella team. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt ansvar med operativt genomförande.
För att kvalificera dig för följande uppdrag måste du uppfylla följande krav:
* Högskoleutbildning inom industriell ekonomi, inköp, teknik eller motsvarande erfarenhet
* Flerårig erfarenhet av maskininköp eller tekniskt avancerade inköp
* Erfarenhet från kvalificerade kommersiella roller
* Van att leda och kommunicera i tvärfunktionella team
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
I denna roll kommer du att genomgå säkerhetsprövning
Det är mycket meriterande om du:
* Har erfarenhet från försvarsrelaterad eller säkerhetsklassad industri
* Har erfarenhet av inköp, kontrakt, förhandling eller projektledning
* Har god systemvana, gärna SAP och Excel
* Har erfarenhet av indirekt inköp eller komplexa tekniska upphandlingar
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kvalificerade konsultroller inom teknik, produktion, logistik, projektledning och inköp. Vi matchar specialister med några av Sveriges mest avancerade industri- och utvecklingsmiljöer. Med vårt breda nätverk inom ManpowerGroup erbjuder vi karriärmöjligheter och långsiktig utveckling för dig som konsult.Publiceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post men vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterare Anna Ajax via: anna.ajax@manpower.se
. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
