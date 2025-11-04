Strategisk inköpare till framtidens försvarslösningar
2025-11-04
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi på Saab Dynamics och Underwater Systems växer och behöver bli fler! Just nu söker vi strategiska inköpare till våra härliga team med arbetsort Linköping eller Solna. Hos oss får du chansen att arbeta i ett inköpsteam med starkt affärsfokus, stort engagemang och mycket driv!
Som strategisk inköpare hos oss arbetar du i nära samarbete med ditt leverantörsteam, program- och projektledare. Att ha ett affärsmässigt tänk anser vi vara viktigt i den här rollen och det är även bra att känna till leverantörsmarknadens utmaningar och möjligheter. I arbetet ingår bland annat att säkerställa att vi följer Saabs inköpsstrategi, att vara leverantörsansvarig och att förhandla och skriva avtal med leverantörer. I tjänsten ingår resor.
Arbetsuppgifter inom rollen:
Leda arbetet med att utvärdera potentiellt nya leverantörer samt förvalta och utveckla befintlig leverantörsbas.
Vara ansvarig för att förhandla, aktivt hantera och vidareutveckla våra leverantörer och leverantörsavtal.
Upprätta och kontinuerligt utveckla strategier för din leverantörsbas och implementera dessa.
Leda funktionella team med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar.
Stödja affärsområdenas projekt och program med kommersiellt ansvar och att kontinuerligt utvärdera marknadens konkurrenskraft för den nuvarande leverantörsportföljen.
Arbetet sker i en miljö som främjar såväl karriären som den personliga utvecklingen. Vi värnar om att vara en arbetsplats där gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står högt i kurs. Inom teamet finns det en stark lagkänsla och att hjälpa varandra är en självklarhet.
Du har erfarenhet från strategiskt inköp och som person är du strukturerad och är van vid att effektivt samarbeta med teammedlemmar och andra intressenter. Du har förmåga att snabbt komma in i nya förutsättningar och kontexter och kan agera pragmatiskt med stor ansvarskänsla för processer och resultat. Du är initiativrik och kommer inte bara på nya idéer utan klarar också av att implementera dessa.
Dina arbetsuppgifter görs på såväl svenska som engelska vilket gör att goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Att ha ett stort tekniskt intresse och förståelse av komplexa system och avancerade produkter är meriterande. En vana att arbeta med kontraktsskrivning är meriterande samt att kunna bedöma risken med olika kontraktuella upplägg.
Du har en högskoleutbildning inom relevant inriktning som exempelvis logistik, inköp, ekonomi, juridik, alternativt lång dokumenterad erfarenhet av inköp.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är utåtriktad och lyhörd med förmåga att personligt och affärsmässigt skapa goda kontakter och förtroendebaserade relationer. En positiv grundinställning är viktigt för att ha förutsättningar att lyckas i rollen samt att ha en god kommunikationsförmåga. Därför söker vi någon som ser möjligheter och lösningar istället för problem och hinder. Någon som vågar vara kreativ samtidigt som man arbetar inom de givna strukturerna som finns.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
