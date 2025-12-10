Strategisk Inköpare till Försvarsindustrin
Friday Väst AB / Civilingenjörsjobb / Lund Visa alla civilingenjörsjobb i Lund
2025-12-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Lund
, Malmö
, Svedala
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Strategisk Inköpare som vill ta en nyckelroll i att utveckla inköpsstrategier, bygga starka leverantörsnätverk och säkerställa tillgången på kritiska komponenter till teknikintensiva projekt inom försvars- och tillverkningsindustrin. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera affärsmässighet, teknisk förståelse och långsiktigt strategiskt arbete i en miljö där kvalitet, säkerhet och leveransprecision verkligen gör skillnad. Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Som strategisk inköpare arbetar du med att utveckla och driva långsiktiga inköpsstrategier för komplexa system, delprojekt och outsourcinglösningar. Rollen har ett tydligt fokus på leverantörsutveckling, kostnadsoptimering och riskhantering i leveranskedjan.
Du verkar nära teknik, produktion, projektledning och logistik för att säkerställa att inköpsarbetet stödjer verksamhetens mål och projektens tekniska och kommersiella krav. Ett särskilt fokus finns på inköp kopplat till delsystem, moduler och externa samarbeten. Tjänsten innebär även resor, både nationellt och internationellt i syfte att utveckla leverantörsrelationer och följa upp projekt.
ARBETSUPPGIFTER:Utveckla och implementera långsiktiga inköps- och kategoristrategier
Identifiera, utvärdera och utveckla nyckelleverantörer
Arbeta med kostnadsoptimering
Säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet för kritiska komponenter och system
Identifiera och minska risker i leverantörskedjan
Arbeta med komplex sourcing och strategiska samarbeten med externa parter
VI SÖKER DIG SOM:Har en YH-, högskole- eller civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi, teknik eller liknande
Har erfarenhet av strategiskt inköp inom industrin
Har erfarenhet av förhandlingar och att driva strategiska inköpsprocesser
Har förståelse för hur inköp påverkar projekt och leveranskedjor
Är kommunikativ, proaktiv och framåt
Är obehindrad i både svenska och engelska då båda språk används dagligen
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: April/Maj 2026
Placering: Lund eller Karlskrona
Rekryteringsansvarig: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9638403