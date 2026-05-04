Strategisk Inköpare till fordonsbolag!
Har du erfarenhet som inköpare och vill ta ett nästa kliv i karriären? Vi söker dig som har ett starkt affärssinne och med en gedigen erfarenhet inom inköp. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker för kunds räkning en Strategisk Inköpare inom kablage, elektriska boxar, komponenter etc till ett framstående fordonsbolag. Vår kund supporterar olika delar inom organisationen med inköp, varpå denna roll ingår inom verksamhet för direktmaterialinköp. I rollen kommer du att ingå i ett internationellt team om 12 personer. I tjänsten kommer du vidare att agera affärspartner där du både kommer att arbeta med strategiskt inköp med även agera specialist inom området. Du kommer bli en viktigt del av affärsstyrningsfunktionen inom inköp där din roll också kommer att ligga på att stödja och utmana inköpare inom verksamheten i diskussioner/förhandlingar om råvaror med leverantörerna.
Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Stödja inköpare inom verksamhetsområdet med att utforma/förhandla villkor/avtal för råvaror med leverantörer i enlighet med riktlinjerna inom inköp.
Stödja/utmana inköparna i förhandlingar om att lösa önskemål om prisökningar för råvaror utanför avtal.
Förstå de ekonomiska faktorer som påverkar tillgången på råvaror och prisvolatiliteten.
Använda interna och externa källor för att analysera olika rapporter/data om stålmarknaden (platt stål och järngjutgods) främst inom Europa men också i USA, Brasilien och Indien.
Stödja köparorganisationen att gå från manuella processer till automatiserade arbetssätt med hjälp av verktyg som finns tillgängliga inom organisationen.
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi eller likvärdigt område.
Har flera års arbetslivserfarenhet av inköp inom stål och en förståelse för marknaden.
Är flytande i engelska i både tal och skrift då språket kommuniceras internt.
Stor vikt kommer vidare att läggas vid personlig lämplighet där vi som person tror att du är kommunikativ och drivande. Du är vidare affärsinriktad och är duktig på att samarbeta med andra. Du är även strukturerad, analytisk och noggrann i din arbetssätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du initialt kommer att vara anställd av Friday med ambitionen att bli överrekryterad till kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Hanna Andersson
Fast månadslön
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
