Strategisk Inköpare Till Expansiva Svab I Åsbro
TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Askersund
2025-12-29
Vill du jobba med sourcing och förhandling i ett teknikintensivt företag? SVAB söker en strategisk inköpare. Sök idag!
Nu söker vi dig som har erfarenhet av inköp och vill ta en drivande roll som strategisk inköpare hos SVAB i Åsbro. Ett teknikdrivet företag som växer både i Sverige och internationellt. Här arbetar du nära verksamheten i ett team som jobbar proaktivt och lösningsorienterat, med inköp, förhandling och leverantörsutveckling som tydliga fokusområden. I rollen får du stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och din egen utveckling. Du kommer in i ett bolag i tillväxt, med korta beslutsvägar och ett tydligt tekniskt erbjudande. Som strategisk inköpare blir du en viktig del av inköpsavdelningen och bidrar till verksamhetsutveckling i nära samarbete med både kollegor och leverantörer.Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Hos SVAB blir du en del av ett proaktivt och innovativt team i ett bolag med tillväxt och starka värderingar. Du erbjuds stort eget ansvar, goda möjligheter att påverka och utveckla din roll, samtidigt som du bidrar till företagets fortsatta utveckling. Här finns utvecklingsmöjligheter i en organisation där samarbete värderas högt och där ditt engagemang och din insats är viktiga.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Förhandla avtal och priser med nya och befintliga leverantörer
Utveckla och förbättra leverantörer samt leverantörsbas
Analysera och kategorisera sortiment- och leverantörsbas
Arbeta med sourcing av nya leverantörer
Delta i och representera inköpsavdelningen i projekt
Samarbeta med interna och externa intressenter för att omsätta krav och behov till lönsamma lösningar
Värt att veta
Tjänsten är placerad i nya fina lokaler i Åsbro, där både produktion, utveckling, marknad och försäljning samt alla andra funktioner är placerade. Du tillhör inköpsteamet som ansvarar för SVAB:s samlade inköpsvolym och där du driver förhandling/sourcing i nära samarbete med produktion och R&D.
Våra förväntningar
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller teknik och med erfarenhet av taktiskt- och strategiskt inköp. Du har tidigare arbetat i en kommersiell roll och besitter god förhandlingsvana Som person är du analytisk, strukturerad och affärsmässig. Du trivs i en roll med många kontaktytor, har god kommunikativ förmåga och bygger lätt relationer både internt och externt. Du samarbetar prestigelöst, är lösningsorienterad och resultatinriktad samt känner dig trygg i att arbeta i komplexa sammanhang. Då rollen innebär arbete i flera system behöver du vara bekväm med Officepaketet och ha erfarenhet av att ha jobbat i ett ERP/MPS-system, gärna Monitor. Då arbetet innebär kontakter både nationellt och internationellt, behärskar du svenska och engelska både i tal och skrift. Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Maskinvägen 6B (visa karta
)
694 60 ÅSBRO Arbetsplats
Svab Jobbnummer
9664965