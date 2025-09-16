Strategisk Inköpare till ett ledande företag
2025-09-16
Har du erfarenhet av strategiskt inköp och vill ta nästa steg i karriären hos ett ledande företag? Är du affärsdriven, strukturerad och vill bidra till att säkra hållbara och kostnadseffektiva leverantörslösningar? Då har vi tjänsten för dig!
Vår kund är en ledande aktör inom sin bransch och kännetecknas av ett starkt fokus på innovation, hållbarhet och kvalitet. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Företaget erbjuder en dynamisk arbetsplats där dina idéer och initiativ verkligen gör skillnad - både för affären och för framtiden.
Som strategisk inköpare kommer du att ansvara för upphandling och leverantörsstyrning inom produktionsutrustning och tekniska material, med fokus på att säkra tillgång, kostnadseffektivitet och hållbarhet i komplexa projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• Leda och genomföra upphandlingar inom produktionsutrustning (CAPEX) och tekniska material
• Utveckla och implementera regionala inköpsstrategier
• Ansvara för leverantörsrelationer och följa upp deras prestation genom KPI:er och affärsgranskningar
• Delta i projektteam och bidra med marknads- och leverantörsinsikter
• Identifiera kostnadsbesparingar, effektiviseringsmöjligheter och hållbara lösningar
• Driva förbättringsinitiativ kring processer, standardisering och förenkling
Detta är ett konsultuppdrag med start den 1 oktober 2025 och avslut den 31 mars 2026. Du kommer vara anställd som konsult via oss på StudentConsulting och arbeta hos kunden. Uppdraget är på heltid.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, supply chain, teknik eller liknande
• Tidigare erfarenhet av strategiskt inköp eller tekniskt inköp
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• God datorvana - särskilt i Excel, Word och PowerPoint
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av CAPEX-upphandlingar
• Kunskap inom Source-to-Pay-processer
• Förståelse för IP-rätt, avtal och grundläggande juridik inom inköp
För att trivas och prestera i denna roll är du en affärsdriven och strukturerad person med ett starkt eget driv. Du arbetar självständigt, men har samtidigt lätt för att samarbeta i tvärfunktionella team och komplexa projektmiljöer. Du är kommunikativ, har god analytisk förmåga och är bekväm med att agera i en internationell miljö där du förväntas påverka, driva förändring och fatta beslut. Med ett lösningsorienterat synsätt, intresse för hållbar utveckling och fokus på resultat skapar du affärsnytta och bygger starka leverantörsrelationer. Din förmåga att prioritera, se helheten och utmana invanda arbetssätt kommer vara avgörande för att lyckas i uppdraget.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan - urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
