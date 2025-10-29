Strategisk Inköpare till bolag inom försvar och säkerhet
SJR söker nu en erfaren och affärsdriven Strategisk Inköpare till ett konsultuppdrag på 6 månader hos en av våra kunder med kontor i Solna. Uppdraget startar den 1 december. Som konsult hos SJR blir du anställd med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal, och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande roll hos en spännande aktör inom teknikområdet. För rätt person finns möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Rollen har en nyckelfunktion i att driva utvecklingen av leverantörsbasen och säkerställa effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga inköpslösningar. Du samarbetar tätt med affärsutveckling, produktledning och konstruktion för att skapa en tydlig koppling mellan kostnads-, teknik- och verksamhetsstrategier.
Som strategisk inköpare får du ett helhetsansvar för utvalda leverantörer - du leder och utvecklar långsiktiga partnerskap, följer upp prestation och kvalitet samt säkerställer att leveranser motsvarar verksamhetens krav. Rollen innebär även att du deltar i utvecklingsprojekt och medverkar till att etablera leverantörskedjor i strategiskt viktiga marknader.
Ansvarsområden
• Driva strategiskt inköpsarbete och leverantörsutveckling
• Ansvara för kommersiella förhandlingar och avtalsutformning
• Samarbeta med produktledning, konstruktion och affärsutveckling för att stödja projekt och program
• Säkerställa konkurrenskraftiga leverantörsupplägg och kostnadsstrukturer
• Följa upp leverantörers prestation genom hela livscykeln
• Delta i analyser av make-or-buy-beslut
• Bidra till digitalisering och processutveckling inom inköp
• Representera bolaget i kontakter med strategiska leverantörer både nationellt och internationellt
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av strategiskt inköp, gärna inom industri- eller teknikintensiva miljöer. Du har dokumenterad vana av kommersiella förhandlingar, avtalsutformning och långsiktiga leverantörsrelationer. En akademisk examen inom teknik, ekonomi eller motsvarande är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, och har god systemvana.Dina personliga egenskaper
Som person är du affärsorienterad, analytisk och självgående. Du trivs i en roll med stort ansvar och har förmåga att fatta beslut även med begränsad information. Du är en lagspelare som skapar engagemang, bygger förtroende och bidrar till en positiv och samarbetsinriktad kultur. Med din struktur och ditt driv säkerställer du resultat och leverans i varje del av inköpsprocessen.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-11-29. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Ersättning
