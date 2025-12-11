Strategisk Inköpare till bolag inom försvar och säkerhet
SJR söker nu en Strategisk Inköpare till ett konsultuppdrag på 6 månader hos en av våra kunder med kontor i Solna. Uppdraget startar den 19 december. Som konsult hos SJR blir du anställd med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal, och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande roll hos en spännande aktör inom teknikområdet. För rätt person finns möjlighet till förlängning.

Om tjänsten
Rollen innebär att du blir en del av ett kategoriteam som driver den strategiska agendan gentemot nyckelleverantörer och avancerad teknik för kundens produkter. Du har kommersiellt ansvar för strategiska leverantörer och arbetar nära produktion, produktledning, produktdesign och leverantörer för att skapa värde i form av kvalitet, kostnad och teknik.
Ansvarsområden
• Ansvara för strategiska leverantörer och kommersiella lösningar
• Driva sourcingaktiviteter i utvecklingsprojekt
• Hantera leverantörsprestanda och eskalerade frågor
• Förhandla och utveckla leverantörsavtal
• Identifiera kostnadsförbättringar och långsiktiga aktiviteter
• Delta i strategiska projekt, exempelvis make-or-buy-beslut och lokalisering av leveranskedjor
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med 3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp, gärna inom mekanik eller tekniskt orienterade miljöer. Du har erfarenhet av att arbeta i process- och projektstyrda organisationer, goda kunskaper i Excel och affärssystem samt vana vid att utveckla kommersiella avtal. Meriterande är kunskap inom Lean, Six Sigma eller liknande metoder.Dina personliga egenskaper
Du har stark affärsförståelse och analytisk förmåga, är proaktiv och självgående med ett strategiskt tänk. Rollen kräver god samarbetsförmåga, kommunikativ styrka och förmåga att bygga långsiktiga relationer med leverantörer och interna team. Du är lösningsorienterad, strukturerad och trivs med att driva förbättringar.

Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-31. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning och svenskt medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
