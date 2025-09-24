Strategisk inköpare som driver affärer och leverantörsutveckling
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT, teknik och affärsstöd som matchar erfarna specialister med uppdrag hos ledande aktörer. Vi kombinerar snabb leverans med hög kvalitet och nära dialog - både med våra konsulter och våra kunder.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som konsult hos en industrikund i en strategiskt viktig inköpsroll. Ditt uppdrag är att säkerställa konkurrenskraftiga affärer, utveckla leverantörsbasen och driva tvärfunktionella förbättringar.
Äga utvalda leverantörsrelationer och tillhörande avtal genom hela livscykeln
Stödja projekt och program med kommersiellt ansvar och affärsmässiga beslut
Löpande analysera marknad och leverantörsportfölj för att stärka konkurrenskraft och sänka kostnader
Ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera offerter, förhandla och lägga inköpsorder
Leda och samordna tvärfunktionella arbetsgrupper med fokus på förbättringar
Säkerställa efterlevnad av inköpsstrategier, policys och processer
Genomföra leverantörsbesök och utvärderingar inom Sverige
Kvalifikationer (Ska-krav)
3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp med dokumenterad förhandlingsvana
Erfarenhet av leverantörsutveckling och arbete med strukturerade inköpsprocesser
God vana av ERP-/inköpssystem samt Excel
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya sammanhang, arbeta strukturerat och samarbeta effektivt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta hybrid med regelbunden närvaro på plats i Linköping (ca 3 dagar/vecka)
Beredskap att resa inom Sverige för leverantörsutvärderingar
Meriterande (Bra att ha)
Bakgrund från tillverkningsindustrin
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team och förbättringsinitiativ
Erfarenhet av kategoriarbete och leverantörsstrategier
Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Märk mejlet med "Strategisk inköpare som driver affärer och leverantörsutveckling (14239)".
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
