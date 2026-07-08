Strategisk inköpare sökes till vår kund i Göteborg
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren Strategisk inköpare till vår kund inom fordonsindustrin. I rollen ansvarar du för inköpsarbetet inom ett definierat område och driver både strategiska och operativa initiativ med fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet.
I rollen kommer du att arbeta nära interna intressenter och leverantörer, där du inte bara hanterar löpande inköpsaktiviteter utan även utvecklar långsiktiga strategier, driver förbättringsinitiativ och bidrar till verksamhetens utveckling inom exempelvis hållbarhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och driva det dagliga inköpsaktiviteter
Ansvara för- och genomföra strategiskt sourcingarbete, samt driva kostnadsreduceringsinitiativ
Utveckla och implementera affärs- och inköpsstrategier
Förhandla avtal samt säkerställa effektiva leverantörslösningar
Etablera och utveckla strukturer för Supplier Relationship Management
Följa och analysera marknadsutveckling som påverkar tillgänglighet och prisbild
Säkerställa att leverans, kvalitet och kostnad uppfyller uppsatta mål
Samarbeta med interna funktioner och projektteam
Om dig:
Vi söker dig som är en trygg och affärsdriven inköpare med stark förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Du har flera års erfarenhet av inköp, inklusive strategiskt inköpsarbete och leverantörsutveckling i komplex, gärna teknisk miljö. Vidare ser vi att du har en stark förhandlingsförmåga och hög affärsmässighet där du även har erfarenhet av arbete i internationella organisationer. Du har en god samarbetsförmåga och vana att arbeta med flera stakeholders; erfarenhet från fordonsindustrin eller liknande är meriterande.
Viktigt för tjänsten:
Flera års relevant erfarenhet av strategiskt inköp
Erfarenhet av sourcing, leverantörsutveckling och kostnadsoptimering
Erfarenhet av att utveckla och implementera inköps- eller kategoristrategier
Förmåga att analysera marknadstrender och omsätta insikter till affärsbeslut
Erfarenhet av att driva projekt självständigt
Observera att detta är en annons där du har möjlighet att skicka in ditt CV för att arbeta som konsult via Adecco. Din roll och ditt fokus anpassas utifrån uppdragets behov och din kompetens. Uppdragsperioden kan variera, från kortare till längre uppdrag
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9997494