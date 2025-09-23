Strategisk inköpare sökes till uppdrag inom tillverkningsindustrin
2025-09-23
Vi söker en erfaren strategisk inköpare till ett spännande konsultuppdrag inom tillverkningsindustrin. Här får du en central roll i att driva leverantörsstrategier, förhandlingar och kommersiella processer som skapar både effektivitet och kostnadsbesparingar.
Om uppdragetDu kommer att:
Ansvara för ett antal leverantörer och deras avtal
Stödja projekt och program med kommersiellt ansvar
Kontinuerligt utvärdera marknadens konkurrenskraft i leverantörsportföljen
Upprätta förfrågningar, utvärdera offerter, förhandla och lägga inköpsorder
Driva tvärfunktionella team med fokus på förbättringar
Säkerställa att inköpsstrategier, policys och rutiner följs
Rollen innebär många kontaktytor internt och externt samt resor inom Sverige i samband med leverantörsutvärderingar.
Krav 3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp
Gärna bakgrund inom tillverkningsindustrin
Dokumenterad erfarenhet av förhandling och leverantörsutveckling
Vana av att arbeta med ERP-system, inköpssystem och Excel
Övrig information
Arbetsmodell: Hybrid, 3 dagar/vecka på plats i Linköping Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 30 november 2026 Förlängning: Möjlighet till förlängning finns Resor: Förekommer inom Sverige i samband med leverantörsutvärderingar Omfattning: Heltid 100%
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Sway Sourcing
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com
