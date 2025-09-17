Strategisk inköpare | Siemens Energy | Finspång
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Finspång Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Finspång
2025-09-17
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du en driven inköpare som vill arbeta i en internationell miljö? Just nu söker vi på Jefferson Wells en strategisk inköpare till Siemens Energy i Finspång. Här får du möjlighet att arbeta med leverantörsutveckling, förhandlingar och strategiska inköpsfrågor i en spännande och dynamisk verksamhet. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Finspång
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Långsiktigt konsultuppdrag
Om rollen
Som strategisk inköpare kommer du ansvara för delar av Siemens Energys leverantörsbas inom eftermarknaden. Rollen innebär att du både utvecklar och förvaltar leverantörer, förhandlar avtal och prislistor samt stöttar det taktiska och operativa inköpet. Du kommer att vara en viktig del i att driva inköpsstrategier och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Skapa och driva inköpsstrategier för commodities eller unika leverantörer
* Samarbeta med globala inköpsteam och implementera globala strategier där det är relevant
* Förhandla kontrakt och större inköpsorder (PO's)
* Hantera eskaleringar och utmaningar i nära samarbete med taktiska/operativa inköpare
* Leda tvärfunktionella utvecklingsprojekt för att effektivisera processer och köpområden
Vem vi söker
Vi söker dig som har en universitetsutbildning inom teknik eller ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har ett analytiskt förhållningssätt och god vana av att arbeta med data i exempelvis Excel. Som person har du ett starkt affärsmannaskap, en förmåga att se helheten och du trivs med att samarbeta över funktionsgränser.
Vi ser gärna att du har:
* Universitetsexamen inom teknik eller ekonomi, alternativt relevant erfarenhet
* Tidigare erfarenhet från inköp eller kommersiellt arbete
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Förmåga att arbeta resultatorienterat med hög servicenivå
* God samarbetsförmåga och social kompetens
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2025-09-17Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "e6f9570d-b9d6-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Eric Carlsson eric.carlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9514377