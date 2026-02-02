Strategisk inköpare med kategoriansvar inom IT
Svenska Kraftnät / Inköpar- och marknadsjobb / Sundbyberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundbyberg
2026-02-02
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi söker nu ytterligare en strategisk inköpare med kunskap om och intresse för upphandling av komplexa lösningar i en teknikintensiv miljö, som vill vara med på vår resa där det även ges möjlighet att bygga upp och ansvara för kategoriarbetet IT.
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som strategisk inköpare erbjuds du ett av Sveriges viktigaste inköpsjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges stamnät för el för att möta energiomställningen. I det ingår även investeringar i utveckling av smarta IT-lösningar och en ökad digitalisering. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige. Inköpsfunktionen är organisatoriskt placerad inom divisionen Gemensamma funktioner, som stödjer hela affärsverket.
Divisionen omfattar även kommunikation, HR, rättsavdelning, säkerhet och beredskap, fastighet och hållbarhet samt inköpsavdelningenPubliceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
I rollen som strategisk inköpare kommer du att driva hela upphandlingsprocessen från att sätta upphandlingsstrategi, vilket inkluderar att fatta beslut om upphandlingsförfarande, framtagning och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag, utvärdering och förhandling samt tilldelning och leda processen avtalstecknande.
Du kommer att ha möjlighet att forma och utveckla kategoriarbetet inom IT och självständigt driva och förankra kategoriinitiativ tillsammans med inköpskollegor samt övriga kollegor i verksamheten.
Tjänsten kommer även att omfatta följande ansvarsområden:
• Utveckla arbetssätt, rutiner samt ansvara för framtagning och förvaltning av IT-relaterade upphandlingsmallar
• Stödja och bidra till Svenska kraftnäts strategiska arbete med leverantörsstyrning
• Identifiera, analysera och utveckla leverantörsmarknaden
• Ge stöd till verksamheten i frågor som rör kontraktsförvaltning
• Bistå verksamheten i olika inköpsrelaterade ärenden.
Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, kravanalytiker, IT förvaltning samt andra stödfunktioner som juridik, säkerhet och hållbarhet. Du kommer att få möjligheten att utvecklas vidare inom inköp och det finns stora möjligheter till personlig utveckling inom Svenska kraftnät likväl som att utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.
Som strategisk inköpare tillhör du avdelningen inköp, enhet IT och Indirekt. Avdelningen består idag av ca 45 medarbetare som arbetar med upphandling av såväl entreprenader, indirekt material, konsulter, IT samt elmarknad. Enhet IT och Indirekt består av 8 personer.
Chefer och medarbetare inom inköpsavdelningen arbetar aktivt med förändringsarbete för att hela tiden utveckla inköpsverksamheten som präglas av inkludering, teamkänsla, öppenhet och kollegial stämning.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Du är relationsskapande både internt och externt och har hög samarbetsförmåga. Du agerar affärsmässigt i dina beslut och i din rådgivning till beställaren och är lyhörd inför beställarens behov. Du har en helhetssyn över verksamheten och ett starkt eget driv och förmåga att leverera i tid och nå uppsatta mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Utbildningsbakgrund
Du har examen som civilingenjör, ekonom, jurist eller motsvarande kompetens
förvärvad på annat sätt.
Vidare har du:
• Minst 3 års affärserfarenhet från strategiskt inköp.
• Erfarenhet inom IT eller annan teknisk verksamhet.
• Mycket bra kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av inköp av hårdvara, mjukvara samt tillhörande tjänster inom IT eller liknande teknisk verksamhet.
• Erfarenhet av kategoriansvar och kategoristyrning.
• Kunskap och erfarenhet av upphandling inom LUF/LOU.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % beroende på vad arbetet kräver.
• Resor kan förekomma i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 24 februari 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
För mer information kontakta gärna följande personer;
Rekryterande chef Anna Årmann Ljunggren, tel. 010-475 83 33.
Ansvarig rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erika Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Normala villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9716070