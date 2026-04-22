Strategisk inköpare med inriktning mot mekanik
Saab AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-04-22
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi söker en strategisk inköpare till vårt team i Karlskoga med fokus på mekaniska komponenter, från bearbetade detaljer till plåt- och svetskonstruktioner. Här får du arbeta nära teknik, produktion och affär i en roll där dina beslut påverkar både produktens prestanda och vår långsiktiga konkurrenskraft. Hos oss blir du en del av ett erfaret team med starkt driv, där samarbete, affärsmässighet och utveckling står i centrum.
Din roll
Som strategisk inköpare ansvarar du för att utveckla och förvalta din leverantörsbas inom mekanik. Du bygger långsiktiga relationer, driver affärer och säkerställer rätt balans mellan kostnad, kvalitet och leveransförmåga. Du arbetar nära teknik- och produktionsfunktioner, där din förståelse för tillverkningsprocesser och tekniska krav blir en viktig del i att skapa konkurrenskraftiga och hållbara lösningar.
I rollen ingår att:
driva förhandlingar och hantera avtal
analysera marknad och leverantörslandskap
identifiera förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter
bidra i projekt och program med kommersiellt ansvar
Du samarbetar tvärfunktionellt inom organisationen och är med och utvecklar både arbetssätt och strategier inom inköp. Publiceringsdatum2026-04-22Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt inköp och som trivs i en roll där affär och teknik möts.
Du har:
erfarenhet av att arbeta med leverantörsstrategier, förhandlingar och långsiktiga affärsrelationer
en eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av inköp inom mekanik
kunskap om tillverkningsprocesser såsom bearbetning, svetsning eller plåt
Som person är du affärsdriven, analytisk och strukturerad. Du har lätt för att bygga relationer och är trygg i att driva beslut i en komplex och tekniskt präglad miljö. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett intresse för hur tekniska lösningar och affär hänger ihop.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1, Karlskoga (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Contact
Saab AB marie.johansson4@saabgroup.com Jobbnummer
9870293