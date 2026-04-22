Strategisk inköpare med fokus på elektronik
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Nu söker vi en strategisk inköpare till vårt elektronikteam, en roll där din förståelse för elektronikmarknaden blir avgörande för vår framgång.
Din roll
Som strategisk inköpare inom elektronik får du en nyckelroll i att utveckla och säkra en konkurrenskraftig leverantörsbas för komponenter som exempelvis kretskort, kablage, don och andra elektronikrelaterade system. Du arbetar nära teknik, produktion och projekt för att förstå behov, driva rätt affärer och hantera en snabbt föränderlig global elektronikmarknad.
Du bygger starka relationer med specialiserade leverantörer och ansvarar för att utveckla långsiktiga strategier inom ditt område med fokus på tillgänglighet, kostnad, kvalitet och risk.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för och utveckla leverantörsbasen inom elektronikområdet
Ta fram och implementera kategoristrategier för elektronikkomponenter
Driva och genomföra förhandlingar med fokus på komplexa tekniska affärer
Hantera RFQ-processer kopplade till elektronik och utvärdera tekniska och kommersiella erbjudanden
Arbeta nära teknik- och utvecklingsteam i projekt och program
Identifiera och hantera risker kopplade till försörjningskedjan (t.ex. komponentbrist)
Säkerställa efterlevnad av Saabs inköpsstrategier, policyer och processer
För att lyckas i rollen ser vi att du är en affärsdriven och analytisk inköpare med ett genuint intresse för teknik - och gärna specifikt elektronik. Du är van att arbeta strategiskt, men trivs också med att sätta dig in i detaljer när det behövs, särskilt i tekniskt komplexa affärer. Du har förmågan att navigera i en global elektronikmarknad där tillgång, livscykler och prisbild snabbt kan förändras, och du känner dig trygg i dialogen med både leverantörer och interna teknikfunktioner.
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av strategiskt inköp, gärna inom elektronik eller närliggande teknikområden
Erfarenhet av att arbeta med elektronikkomponenter såsom kretskort, kablage, don eller liknande
Förmåga att förstå tekniska krav och omsätta dessa i kommersiella strategier
Erfarenhet av leverantörsutveckling, förhandlingar och långsiktiga affärsrelationer
Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
Rollen innebär många kontaktytor, både nationellt och internationellt, vilket kräver att du behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift. Du är van att arbeta i MS Office och har god erfarenhet av att använda affärssystem i ditt dagliga arbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA
Saab AB
Saab AB marie.johansson4@saabgroup.com
9869432