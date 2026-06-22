Strategisk inköpare, JAS 39 Gripen Eftermarknad
Saab Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-22
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som strategisk inköpare hos oss på Component Maintenance & Test Equipment (CMTE) blir du en del av inköpsorganisationen där du kommer att vara kommersiellt ansvarig vid upphandling av produkter och tjänster till avdelningens olika program och projekt. I rollen säkerställer du kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade strategier och inköp av produkter och tjänster. Vi arbetar nära marknadsavdelning, teknik, kvalitet samt kollegor på andra delar av Saab.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
ställa ut anbudsförfrågningar och hantera anbud
utveckla befintliga affärer med leverantörerna för att hitta optimal och kostnadseffektiv underhållsförmåga
göra kostnadsanalyser samt identifiera och kontinuerligt hitta kostnadsbesparingar
teckna, vidareutveckla och förvalta leverantörsavtal
ansvara för förhandlingar (även kring avtalstecknande)
driva/medverka i tvärfunktionella team
Du kommer att upprätthålla leverantörsrelationer och utveckla affärsrelationerna med våra nyckelleverantörer samt kontinuerligt utvärdera befintliga och potentiellt nya leverantörer.
Component Maintance & Test Equipment är en del av Affärsenheten BU Aviation Services som levererar supportlösningar som sträcker sig över hela Gripenflygplanets livslängd. Lösningarna kan se olika ut, vilket innebär ständigt pågående dialog med våra leverantörer och uppdatering av våra avtal för att möta nya kundkrav. Våra kunder finns globalt.
Du kommer bli en del av en inköpsavdelning som består av 10 kollegor som verkar inom strategiskt inköp och leverantörsutveckling och din placeringsort kommer att vara Linköping. Resor, både inom Sverige och globalt, kan förekomma i tjänsten.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som är affärsmässig i ditt arbete och har flerårig erfarenhet av strategiskt inköp mot både nationella och internationella leverantörer. Du har gedigen vana av förhandlingar, kontraktsskrivning samt att utveckla och vårda leverantörsrelationer. Vi ser även att du har en högskoleutbildning inom inköp, teknik eller ekonomi/juridik - alternativt har du likvärdig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat inköp. Har du ett stort teknikintresse, samt erfarenhet av eftermarknadsavtal och dess flöden, är detta meriterande.
Som person är du prestigelös, drivande och initiativtagande samt kan leda dig själv och andra i rätt riktning för att nå uppsatta mål och resultat. Detta förutsätter att du har en god förmåga att strukturera ditt arbete och vara flexibel i ditt tankesätt. Ditt nära samarbete med kollegor och övriga instanser förutsätter också en god laganda och en väl utvecklad samarbetsförmåga.
Då du kommer att arbeta i en internationell miljö krävs det att du behärskar både engelska och svenska i såväl tal som skrift, samt att du kan kommunicera och utforma både avtal, affärsbrev och annan korrespondens på ett professionellt sätt. Behärskar du något övrigt språk är detta en fördel.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter semestern. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9971920