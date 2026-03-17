Strategisk inköpare inom system till BAE Systems Hägglunds
2026-03-17
Förstärkning inom inköp av system
Söker du en tjänst som är omväxlande och innehållsrik, tycker du om att arbeta i en internationell miljö och att ha många kontaktytor både internt och externt i ett bolag i en expansiv fas? Sök då tjänsten som Strategisk inköpare hos oss inom system på BAE Hägglunds.
Vi förstärker just nu med strategiska inköpare och kanske är det just dig vi söker.
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Vi är inom systeminköp en växande grupp på närmare 40 drivna och engagerade medarbetare. Vi är måna om vårt öppna och hjälpsamma klimat samt arbete kring trivsel på avdelningen vilket vi också vill att du är med på framåt.
Arbetet som strategisk inköpare inom system består av att vara ansvarig för utvalda leverantörer inom ett produktområde. Du utför i rollen leverantörsutvärderingar, offertförfrågningar, utvärderar och förhandlar villkor samt ser till att vi lyfter möjligheter och parerar risker inom ditt område. Du arbetar med att bygga relationer och utveckling med våra så viktiga leverantörer samt löpande med uppföljning och målstyrning. Du leder tvärfunktionella team i projekt/kontraktsfasen med våra leverantörer och ansvarar för att säkra att vi har kontrakt på plats.
Den du är
Vi arbetar i kategoriteam som är sammansatta av olika roller och specialister. Vi söker dig vars styrka är kommunikation, att skapa goda relationer och att bygga långsiktiga nätverk. Du är målinriktad och initiativtagande och på ett strukturerat samt noggrant sätt leder du dig själv och andra. Din planeringsförmåga är viktig, du är analytisk och drivs av att skapa goda affärer. Att kunna lyfta blicken och jobba med både en långsiktig horisont samt hantera daglig styrning för att nå resultat är förmågor som är viktiga i rollen.
Du har en akademisk utbildning som t ex civilingenjör, civilekonom eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Eftersom vi har en internationell prägel på kunder och leverantörer behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en roll med kommersiell inriktning och har erfarenhet från inköp, sälj och/eller projektledning samt ett intresse för teknik.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Publiceringsdatum 2026-03-17
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Jenny Emlén 0660- 804 55 eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg 0660-21 64 12.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi erbjuder flyttbidrag för de som väljer att flytta från annan ort.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan!
