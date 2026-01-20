Strategisk inköpare inom medicinteknik Region Sörmland Västmanland
2026-01-20
Vill du göra skillnad i en organisation där inköp påverkar hela samhällsnyttan - och samtidigt leda några av våra mest affärskritiska upphandlingar? Vi söker nu en strategisk inköpare inom medicinteknik. Hos oss blir du en del av ett modernt kategoristyrt inköpsteam som arbetar med inköpsprocesser i Region Sörmland och Region Västmanland. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare inom medicinteknik arbetar du i en modern gemensam inköpsorganisation i Region Sörmland och Region Västmanland. Rollen innebär att du projektleder hela upphandlingsprocessen, från behovsanalys till implementering och avtalsuppföljning.
I arbetsuppgifterna ingår avtalsuppföljning samt att bygga affärsmässig dialog med leverantörer och interna beställare. Utifrån våra gemensamma mål tillhandahåller du en resurseffektiv inköpsprocess och är en kunskapsresurs inom upphandlingsjuridik, affärsstrategi och intressenthantering.
I rollen hanterar du varierade arbetsuppgifter, både strategiska och administrativa delar. Utifrån din erfarenhet och egna önskemål finns möjlighet att utveckla tjänstens innehåll för att du ska trivas och utvecklas hos oss.
Som strategisk inköpare tillhör du upphandlingsenheten, med omkring 20 inköpare, investeringssamordnare och avtalscontroller. Du ingår i ett inköpsteam tillsammans med roller som operativ inköpare, taktisk inköpare och kategoriledare.
Om arbetsplatsen
Inköp är en gemensam central funktion för både Region Sörmland och Region Västmanland där du blir anställd i Region Sörmland. Vi har kontor i båda regionerna på orterna Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. Vi är affärsstöd i alla typer av inköpsfrågor.
Inköpsverksamheten ansvarar för regionernas upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader till en upphandlingsbar spend på cirka 9 miljarder SEK per år. Vi arbetar kategoristyrt vilket innebär att vi grupperar våra inköp utifrån leverantörsmarknaden för att uppnå största möjliga nytta. Tillsammans arbetar vi med att utveckla inköpsverksamheten genom en effektiv resursanvändning för att stödja regionernas verksamheter till en ekonomi i balans.
Inköpsverksamheten består idag av 42 medarbetare som är indeladde i team. Våra medarbetare har stor kunskap och engagemang för hela inköpsprocessen. Du välkomnas till en arbetsplats som uppmuntrar till omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder dig
• Att som nyanställd få ta del av vårt introduktionsprogram i syfte att du så snart som möjligt ska känna dig som en del av vårt inköpsteam
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Friskvårdsbidrag 5000kr/år
Läs även mer vad Region Sörmland erbjuder dig som medarbetare: Våra förmåner - Region Sörmland
Nyfiken?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning från universitet/högskola inom relevant område så som juridik, teknik, hälso- och sjukvård. Högskoleutbildning inom medicinteknik och/eller juridik ger meritpoäng i urvalet. Om du inte har högskoleutbildning kan du bedömas som relevant i urvalet. I det fallet behöver du ha dokumenterad gedigen erfarenhet av arbete inom inköp och upphandling kompletterat med utbildning så som YH-utbildning, universitetskurser inom området eller andra kurser vi bedömer vara relevanta. Det är meriterande om du har medverkat i upphandlingsarbete/projekt inom medicinteknik i offentlig verksamhet och där LOU/LUF tillämpats. Har du självständigt genomfört upphandlingar eller på annat sätt arbetat inom inköp och upphandlingsområdet med tillämpning av LOU/LUF är det meriterande, likväl som erfarenhet marknadsanalys- och affärsstrategiarbete vid inköp. Vi ställer krav på goda kunskaper i svenska språket där du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Har du även förståelse för och kan uttrycka dig väl tal och skrift i engelska språket är det meriterande.
Vi ställer höga krav på personliga egenskaper och söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmåga att tänka långsiktigt och driva ditt eget arbete framåt på ett effektivt sätt. Du har lätt för att skapa struktur och förmåga att prioritera och fokusera på rätt saker när du har flera uppgifter och samarbeten att hantera samtidigt. I rollen behöver du förstå och tillämpa såväl affärsmässiga som juridiska principer och ha ett strategiskt perspektiv. Vid utmaningar i arbetet visar du på uthållighet och motivation med fokus på resultat. I dina projekt samarbetar du inom verksamheten inköp samt med övriga medarbetare inom både Region Sörmland och Region Västmanland. Det ställer höga krav på din samarbetsförmåga och att du som person bidrar till en positiv arbetskultur samt har förmåga att kommunicera på ett tydligt och lyhört sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid.
Möjliga placeringsorter är Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Västerås. Tillträde och placeringsort enligt överenskommelse
Eftersom du stödjer verksamheter i både Sörmland och Västmanland kan resor i arbetet bli aktuellt. Vi erbjuder halvtidsarbete på distans.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 februari!
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb hos oss
Urval sker löpande och intervjuer planeras att genomföras digitalt via Teams under mitten av v.7 och v.8 via Plattformen Teams.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster! Ersättning
Individuell lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
