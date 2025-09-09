Strategisk inköpare inom Indirekt material och fastighetstjänster.
2025-09-09
Vi söker nu en strategisk inköpare med intresse för upphandling av komplexa fastighetsrelaterade tjänster, kommunikationstjänster, utbildningstjänster samt andra tjänster och produkter för att stärka vår förmåga att leverera på vårt uppdrag.
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som strategisk inköpare erbjuds du ett av Sveriges viktigaste inköpsjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges stamnät för el för att möta energiomställningen. I det ingår även etableringar på fler orter i Sverige och behov av utökade kontorslokaler, vilket innefattar ett nytt huvudkontor i Stockholm.
Inköpsfunktionen är organisatoriskt placerad inom divisionen Gemensamma funktioner, som stödjer hela affärsverket. Divisionen omfattar även kommunikation, HR, rättsavdelning, säkerhet och beredskap, fastighet och hållbarhet samt inköpsavdelningen.
I rollen som strategisk inköpare kommer du att driva hela upphandlingsprocessen från att sätta upphandlingsstrategi, fatta beslut om upphandlingsförfarande, framtagning och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag, utvärdering och förhandling till tilldelning och leda processen för avtalstecknande.
Tjänsten kommer även att innefatta att:
• Utveckla arbetssätt, rutiner och mallar
• Stödja och bidra till Svenska kraftnäts strategiska kategori- och leverantörsstyrning
• Identifiera, analysera och utveckla leverantörsmarknaden
• Ge stöd till verksamheten i frågor som rör kontraktsförvaltning
• Bistå verksamheten i olika inköpsrelaterade ärenden
Rollen innebär ett nära samarbete med beställare i verksamheten samt andra stödfunktioner som juridik, säkerhet och hållbarhet.
Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom inköp och det finns stora möjligheter till personlig utveckling inom Svenska kraftnät likväl som att utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.
Som strategisk inköpare tillhör du avdelningen inköp, enhet IT och Indirekt. Avdelningen består idag av ca 45 medarbetare som arbetar med upphandling av såväl entreprenader, indirekt material, konsulter, IT samt elmarknad. Enhet IT och Indirekt består av åtta personer.
Chefer och medarbetare inom inköpsavdelningen arbetar aktivt med förändringsarbete för att hela tiden utveckla inköpsverksamheten som präglas av inkludering, teamkänsla, öppenhet och kollegial stämning.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Du är relationsskapande både internt och externt och har hög samarbetsförmåga. Du agerar affärsmässigt i dina beslut och i din rådgivning till beställaren och är lyhörd inför beställarens behov. Du har en helhetssyn över verksamheten och ett starkt eget driv och förmåga att leverera i tid och nå uppsatta mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Vidare ser vi att du har högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller teknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Vidare har du:
• Minst 2 års affärserfarenhet från strategiskt inköp och upphandling.
• Mycket bra kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av upphandlingar inom fastighetsrelaterade tjänster
• Kunskap och erfarenhet av LUF/LOU
• Erfarenhet av förhandling och leverantörsutveckling.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % men kan variera beroende på vad arbetet kräver.
• Resor kan förekomma i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 30/9 - 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
För mer information kontakta gärna följande personer;
Rekryterande chef Anna Årmann Ljunggren, tel. 072-242 74 74.
Ansvarig rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erika Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
