Strategisk inköpare indirekt inköp inriktning Fastighet och Anläggning
BAE Systems Hägglunds AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2026-04-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Är du en driven och kommunikativ person med erfarenhet av Bygg och fastighetsbranschen? Ta chansen att bli en del av BAE System Hägglunds spännande resa. BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas. För att möta den stora efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglunds Strategiska inköpare inom Indirekt inköp. Låter det som att det passar dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Vi är idag 24 drivna och engagerade medarbetare som arbetar inom indirekt inköp. Vi har en mycket ljus framtid framför oss och behöver förstärka gruppen med ytterligare medarbetare och söker dig som vill arbeta som strategisk inköpare.
Indirekt inköp gör inköp bland annat inom kategorierna; Fastighet, Transporter, Resor, Patent, Maskininvesteringar, Kemikalier, Förnödenheter, Säkerhet, Konsulter och IT.
Tjänsten som nu ska tillsättas är med inriktning mot Fastighet och Anläggning. Du kommer att stärka upp teamet som idag är två personer.
Som Inköpare kommer du att få arbeta i en varierande och stimulerande miljö där du har kontaktytor internt mot flera avdelningar och funktioner, men framför allt mot våra leverantörer.
Arbetsuppgifter i rollen som inom denna kategori består bland annat av:
Leverantör- och kontraktansvar
Leverantörsutveckling (relationer, KPI:er och innovationer)
Upphandling Förfrågningar/Offertutvärderingar
Leverantörsutvärderingar
Kontrakt (skriva och projektleda)
Riskbedömningar
Skapa upphandlingsstrategier och genomföra dessa
Leda tvärfunktionella team i projekt/kontrakt
Målkostnadsstyrning
Vi arbetar i kategoriteam som är sammansatta av olika roller och specialister.
Den du är
Vi tror att du har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning inom t ex inköp, juridik eller ekonomi. Du har erfarenhet från en kvalificerad roll med kommersiell inriktning från Bygg- och Fastighetsbranschen.
Meriterande är yrkeserfarenheter inom inköp, kontrakt, förhandling och projektledning samt kunskap inom Entreprenadjuridik med villkor såsom AB04, ABT06, ABFF15,NU15, ABK09 samt NLM19. Erfarenhet av SAP samt Officepaketet samt erfarenhet av våra produkter eller branscherfarenhet inom våra kategorier på Indirekt inköp ser vi som mycket positivt.
Som person är du bra på att skapa relationer och bygga nätverk. Du har ett starkt eget driv, är målinriktad med förmåga att leda, planera och följa upp både ditt eget och andras arbete på ett strukturerat och noggrant sätt. Du har ett långsiktigt strategiskt förhållningssätt och ett starkt kommersiellt intresse.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken:https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på:www.jobbaochlev.se/www.inspiration.ornskoldsvik.sewww.hogakusten.com/sv
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Sista ansökningsdag är 2025-05-20 men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Åsa Pettersson, rekryterande chef, 0660 225565,
Lisa Fagerström, rekryteringskonsult, 076-8241789. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112 Jobbnummer
9883998