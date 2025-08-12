Strategisk inköpare - Upphandling entreprenader (Karlstad önskvärt / Sto...
Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlstad
2025-08-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Karlstad
, Nacka
, Karlskoga
, Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en erfaren strategisk inköpare och vill ta ansvar för entreprenadupphandlingar inom spännande och samhällsviktiga projekt.
I rollen kommer du bland annat att:
Driva upphandlingar inom ny- och ombyggnation av stationer/ställverk, kabelförläggningar, luftledning och vindkraftsanslutningar
Arbeta nära projektgrupper med planering, förhandling och kontraktsskrivning
Delta i strategiskt arbete inom kategoristyrning, leverantörsutveckling och hållbarhet (miljö, säkerhet och jämställdhet)
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av entreprenadupphandlingar
Operativ erfarenhet och gärna nätverk inom bygg- och anläggningsbranschen
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Kunskaper inom LOU eller LUF
Erfarenhet från bygg, mark, anläggning eller infrastruktur
Vana av att arbeta i e-avropssystem
Personliga egenskaper: Analytisk, noggrann, självgående och kommunikativ
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt inköp med operativt ansvar och vara en nyckelperson i projekt som formar framtidens infrastruktur.
Plats: Karlstad (önskvärt) eller Stockholm Start: 25 augusti 2025 Uppdragsperiod: Till 30 juni 2026, med möjlighet till förlängning Omfattning: 100% Nivå: Senior
Sista dag att ansöka är 15 augusti 2025 - vi presenterar kandidater löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9455715