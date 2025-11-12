Strategisk inköpare - med affärsperspektiv och tekniskt intresse

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping
2025-11-12


Publiceringsdatum
2025-11-12

Beskrivning
Vi söker en erfaren strategisk inköpare till ett konsultuppdrag hos ett ledande företag inom försvarsindustrin. Här får du möjlighet att bidra till att stärka Sveriges och våra kundländers försvarsförmåga i en verksamhet där teknik, affär och samhällsnytta möts.
Som konsult i denna roll blir du en nyckelperson i ett av Sveriges mest teknikintensiva industriprojekt. Du arbetar i en internationell miljö med komplexa affärer där långsiktighet, struktur och affärsmässighet är avgörande.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som strategisk inköpare ansvarar du för att driva och utveckla kommersiella upplägg med leverantörer - från strategi och avtal till uppföljning och leverantörsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:

Utveckla och genomföra inköpsstrategier inom definierade områden


Förhandla kommersiella villkor och utforma leverantörsavtal


Leda och koordinera leverantörsteam i nära samarbete med övriga funktioner


Etablera och vidareutveckla relationer med både nya och befintliga leverantörer


Följa upp och analysera leverantörers prestationer kopplat till kostnad, ledtid, kvalitet och leveransförmåga


Driva förbättringsinitiativ med struktur och målmedvetenhet

Kvalifikationer
Skall-krav:

Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller annan relevant disciplin


Minst 3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp, upphandling eller projektledning


Erfarenhet av att arbeta affärsstrategiskt i komplexa och internationella miljöer


God förhandlingsvana och förståelse för kommersiella avtal


Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift


Meriterande:

Erfarenhet från försvars-, flyg- eller tillverkningsindustrin


Intresse för teknik och förståelse för totalkostnadsperspektiv över livscykel


Erfarenhet av att arbeta i större organisationer med tvärfunktionellt samarbete


Du är en strukturerad, analytisk och affärsdriven person med stark kommunikativ förmåga. Du trivs i en miljö där teknik möter affär och har lätt för att skapa förtroende både internt och externt.
Villkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund


Uppdragsort: Linköping


Arbetsmodell: Hybrid, med krav på att kunna arbeta på plats regelbundet


Start: Enligt överenskommelse


Uppdragslängd: 12 månader med möjlighet till förlängning


Säkerhetsklassning: Godkänd säkerhetsprövning krävs av kund innan start

Ansökan
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven ovan.

Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@qsverige.se
0708233900

Jobbnummer
9600973

