Strategisk inköpare - med affärsperspektiv och tekniskt intresse
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping
2025-11-12
Publiceringsdatum2025-11-12Beskrivning
Vi söker en erfaren strategisk inköpare till ett konsultuppdrag hos ett ledande företag inom försvarsindustrin. Här får du möjlighet att bidra till att stärka Sveriges och våra kundländers försvarsförmåga i en verksamhet där teknik, affär och samhällsnytta möts.
Som konsult i denna roll blir du en nyckelperson i ett av Sveriges mest teknikintensiva industriprojekt. Du arbetar i en internationell miljö med komplexa affärer där långsiktighet, struktur och affärsmässighet är avgörande.Dina arbetsuppgifter
I rollen som strategisk inköpare ansvarar du för att driva och utveckla kommersiella upplägg med leverantörer - från strategi och avtal till uppföljning och leverantörsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:
Utveckla och genomföra inköpsstrategier inom definierade områden
Förhandla kommersiella villkor och utforma leverantörsavtal
Leda och koordinera leverantörsteam i nära samarbete med övriga funktioner
Etablera och vidareutveckla relationer med både nya och befintliga leverantörer
Följa upp och analysera leverantörers prestationer kopplat till kostnad, ledtid, kvalitet och leveransförmåga
Driva förbättringsinitiativ med struktur och målmedvetenhet
Kvalifikationer
Skall-krav:
Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller annan relevant disciplin
Minst 3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp, upphandling eller projektledning
Erfarenhet av att arbeta affärsstrategiskt i komplexa och internationella miljöer
God förhandlingsvana och förståelse för kommersiella avtal
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från försvars-, flyg- eller tillverkningsindustrin
Intresse för teknik och förståelse för totalkostnadsperspektiv över livscykel
Erfarenhet av att arbeta i större organisationer med tvärfunktionellt samarbete
Du är en strukturerad, analytisk och affärsdriven person med stark kommunikativ förmåga. Du trivs i en miljö där teknik möter affär och har lätt för att skapa förtroende både internt och externt.
Villkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Uppdragsort: Linköping
Arbetsmodell: Hybrid, med krav på att kunna arbeta på plats regelbundet
Start: Enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 12 månader med möjlighet till förlängning
Säkerhetsklassning: Godkänd säkerhetsprövning krävs av kund innan start
Ansökan
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven ovan.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qsverige.se 0708233900 Jobbnummer
9600973