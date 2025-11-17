Strategisk inköpare - med affärsperspektiv och tekniskt intresse
2025-11-17
Professional Galaxy söker nu en strategisk inköpare till ett konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget är en möjlighet att bidra till att stärka Sveriges och våra kundländers försvarsförmåga - i en verksamhet där teknik, affär och samhällsnytta möts.
Som konsult i denna roll blir du en nyckelperson i ett av Sveriges mest teknikintensiva industriprojekt. Du får arbeta i en internationell miljö med komplexa affärer där långsiktighet, struktur och affärsmässighet är avgörande.
Om uppdraget: I rollen som strategisk inköpare ansvarar du för att driva och utveckla kommersiella upplägg med leverantörer - från strategi och avtal till uppföljning och leverantörsutveckling. Du samarbetar nära kollegor inom produktion, utveckling, marknad och eftermarknad för att säkerställa att inköpslösningarna stödjer både affärsmål och tekniska krav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att: -Utveckla och genomföra inköpsstrategier inom definierade områden -Förhandla kommersiella villkor och utforma leverantörsavtal -Leda och koordinera leverantörsteam i samverkan med övriga funktioner -Etablera och vidareutveckla relationer med både nya och befintliga leverantörer -Följa upp och analysera leverantörers prestationer kopplat till kostnad, ledtid, kvalitet och leveransförmåga -Driva initiativ och förbättringsarbete med struktur och målmedvetenhet Kravprofil : Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta affärsstrategiskt i roller såsom strategisk inköpare, upphandlare eller projektledare. Du trivs i gränslandet mellan affär, teknik och verksamhetsutveckling och har förmåga att förstå hur inköpsstrategier påverkar både lönsamhet och tekniska resultat.
Formella krav: -Akademisk examen inom ekonomi eller annan relevant disciplin -Minst 3-7 års erfarenhet från affärsdrivna roller inom strategiskt inköp, upphandling eller projektledning -God förhandlingsvana i komplexa och internationella miljöer -God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande: -Erfarenhet från försvars-, flyg- eller tillverkningsindustri I-ntresse för teknik och förståelse för totalkostnadsperspektiv över livscykel -Erfarenhet av arbete i större organisationer med tvärfunktionellt samarbete Övrig information Uppdragsort: Linköping Arbetsmodell: Hybridlösning, men konsulten behöver vara på plats till start och huvudsakligen arbeta på plats Start: Enligt överenskommelse Uppdragslängd: 12 månader med möjlighet till förlängning Säkerhetsklassning: Tjänsten är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regler krävs innan start
Startdatum 2025-12-01 Slutdatum 2027-01-31
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
