Strategisk Inköpare - Kommande projekt inom försvarsindustrin

Vill du vara med och driva strategiska inköp i komplexa och spännande projekt?
Vi söker nu en Strategisk Inköpare som vill bli en del av ett dynamiskt upphandlingsteam med fokus på avancerade komponenter och system.
Din roll
Som Strategisk Inköpare kommer du att:
* Genomföra inköpsstrategier inom projektet.
* Förhandla och upprätta leverantörsavtal enligt tekniska, budget- och tidskrav.
* Hantera kontrakt och inköpsorder, inklusive ändringar och leverantörsuppföljning.
* Utveckla leverantörsrelationer och följa upp prestationer (QDC).
Vi söker dig som har:
Vi söker dig som har:
* 2-10 års erfarenhet av strategiskt inköp, avtalsskrivning och förhandling.
* Kunskap om produktionsprocesser, ritningsförståelse och ISO 9001/14001.
* Erfarenhet av ERP-system och goda kunskaper i engelska.
* Förmåga att arbeta självständigt, bygga nätverk och driva processer framåt.
Meriterande:
* Erfarenhet av kategoristrategier och komplexa upphandlingar.
* Bakgrund inom svetsade stålkonstruktioner, mekanik eller elektronik.
Vi erbjuder
* En spännande roll i ett högteknologiskt och växande företag.
* Möjlighet att påverka och utvecklas i en internationell miljö.
* Ett team som värdesätter samarbete, innovation och långsiktighet.
Ansökan
Låter detta som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så snart vi hittat rätt person - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef:
Charlotte Johansson - charlotte.johansson1@manpower.se
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
