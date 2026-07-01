Strategisk handläggare - Enheten Näringsliv
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-07-01
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Är du redo att bidra till ett mer hållbart och flexibelt energisystem där dina insikter gör verklig skillnad? Hos oss får du möjlighet att driva utveckling, påverka viktiga aktörer och vara en del av ett engagerat team som formar framtidens energianvändning. Ansök idag och gör avtryck i vår organisation!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - analysera, påverka och utveckla
I rollen som handläggare kommer du arbeta för ökad flexibilitet i energisystemet. I rollen ingår att driva analyser och utredningar om vilka insatser som krävs i samhället för ökad flexibilitet. Utöver att analysera och utreda behoven kommer det även ingå att driva på åtgärder hos de aktörer som är viktiga för flexibilitet. Du kommer att arbeta nära kollegor som också har i uppdrag att utveckla flexibilitet inom energisystemet.
Du kommer att ingå i ett team som bland annat hanterar ett nytt investeringsstöd (Kraftlyftet) och Lagen om energikartläggningar, som båda syftar till att accelerera stora energianvändares arbete med energieffektivisering och flexibel energianvändning. Teamet arbetar också med att genomföra kunskapshöjande insatser och nätverksaktiviteter, där flexibilitet inom energisystemet kommer vara en del.
Rollen innebär samarbete med kollegor på myndigheten och andra aktörer i forum på både nationell och internationell nivå. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands.
Kvalifikationer
Du har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen, exempelvis som civilingenjör eller examen med naturvetenskaplig inriktning. Du har erfarenhet av att arbeta med energirelaterade frågor, särskilt sådana som rör flexibilitet inom energisystemet, och besitter kunskap om förutsättningarna för flexibilitet hos energianvändare. Du har även mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, samt goda datakunskaper i moderna IT-system.
Vidare är det meriterande med erfarenhet av att arbeta med elnätsrelaterade frågor, gärna i samarbete med industrin, datacenter eller andra stora energianvändare. Du har arbetat med energieffektivisering och är van vid att ta fram rapporter av hög kvalitet. Det är även meriterande om du har erfarenhet från en myndighet eller region inom energi- eller industrirelaterade frågor, samt kunskap om de regelverk och marknadsfaktorer som påverkar flexibilitet inom energisystemet. Publiceringsdatum2026-07-01Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor viktigt vid personliga egenskaper. Rollen kräven att du är tydlig i din kommunikation och uttrycker dig klart, engagerat och anpassat efter både situation och mottagare. Du är också flexibel, med förmåga att snabbt ställa om när förutsättningarna förändras och se möjligheter i det som skiftar. Samtidigt arbetar du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt på ett strukturerat sätt. Din samarbetsförmåga gör att du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och bidrar till konstruktiva dialoger och lösningar. Du är initiativtagande, får saker att hända och arbetar målmedvetet för att nå resultat. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Om företaget
Enheten Näringsliv arbetar med industrins energiomställning mot fossilfrihet samt arbete med lagring och användning av koldioxid. Detta görs genom exempelvis nationell och internationell omvärldsbevakning, analyser, utredningar, kunskapshöjande insatser och samverkan. Enheten hanterar även implementering och förvaltning av olika styrmedel inom energiområdet, exempelvis lagstiftning under direktivet för energieffektivitet, investeringsstöd och kunskapshöjande insatser.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling – samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 24 augusti 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen. Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-009180. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Carl-Mikael Strauss på carl-mikael.strauss@energimyndigheten.se
eller Rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på jennifer.nilsson@poolia.se
. Då det är semestertider kan svar komma att dröja något.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter via växeln på telefonnummer 016-544 20 00.
Våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO och Petra Lindblom Haddad ST. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9986211