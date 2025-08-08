Strategisk Commercial Advisor sökes till uppdrag i Stockholm

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-08-08


Publiceringsdatum
2025-08-08

Beskrivning
Vår klient i Stockholm söker en erfaren Commercial Advisor som vill bidra med kommersiell expertis till en Business Tech-produktorganisation.

Rollen handlar om att säkerställa att affärsmässiga värden levereras genom hela produktlivscykeln, från att bygga affärscase till att förhandla avtal och optimera samarbeten med externa partners. Du kommer att arbeta i en kultur som präglas av transparens, samarbete och ansvarstagande, med fokus på att skapa värde, driva tillväxt och leverera exceptionella resultat för både verksamheten och kunderna.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Commercial Advisor kommer du att förhandla med externa partners för att säkra gynnsamma villkor och identifiera nya samarbeten relevanta för produktområdet. Du arbetar nära produktledare för att definiera och säkerställa affärscase samt fastställa den mest lämpliga kommersiella modellen. Du ansvarar för att genomföra riskbedömningar, utveckla förhandlingsstrategier och leda processer som RFP och upphandlingar. Du bidrar till att etablera effektiva samarbets- och styrningsstrukturer mellan interna och externa intressenter samt följer upp prestationer och säkerställer att de lever upp till förväntat affärsresultat.

Kvalifikationer
Gedigna analytiska färdigheter, inklusive arbete med KPI:er och affärscase

Strategisk förmåga att koppla affärsmål till konkreta åtgärder

God problemlösningsförmåga och ett pragmatiskt arbetssätt

Förhandlings- och konflikthanteringsförmåga

Starka kommunikationsfärdigheter och förmåga att utmana konstruktivt

Förmåga att skapa planer och engagera andra, gärna med tvärfunktionell bakgrund

Initiativförmåga och förmåga att driva optimeringar proaktivt

Resultatorienterad och effektiv med internationell erfarenhet av affärsuppgörelser

God förståelse för olika avtals- och samarbetsstrukturer

Meriterande
Erfarenhet av att hantera komplexa avtal och riskfördelning i affärer

Erfarenhet av att skapa flexibilitet och optionsmöjligheter i affärsupplägg

Anställningsvillkor
Plats: Stockholm
Distansarbete: Nej
Sysselsättningsgrad: Heltid
Uppdragsperiod: 1 september 2025 - 1 april 2026

Om du är redo att ta dig an rollen som Commercial Advisor och vill vara med och skapa affärsvärde genom starka samarbeten och framgångsrika affärsstrategier, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig.

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-13
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/635".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)

Arbetsplats
Q i Stockholm AB

Jobbnummer
9451286

