Strategisk Commercial Advisor sökes till uppdrag i Stockholm
2025-08-08
Publiceringsdatum2025-08-08Beskrivning
Vår klient i Stockholm söker en erfaren Commercial Advisor som vill bidra med kommersiell expertis till en Business Tech-produktorganisation.
Rollen handlar om att säkerställa att affärsmässiga värden levereras genom hela produktlivscykeln, från att bygga affärscase till att förhandla avtal och optimera samarbeten med externa partners. Du kommer att arbeta i en kultur som präglas av transparens, samarbete och ansvarstagande, med fokus på att skapa värde, driva tillväxt och leverera exceptionella resultat för både verksamheten och kunderna.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Commercial Advisor kommer du att förhandla med externa partners för att säkra gynnsamma villkor och identifiera nya samarbeten relevanta för produktområdet. Du arbetar nära produktledare för att definiera och säkerställa affärscase samt fastställa den mest lämpliga kommersiella modellen. Du ansvarar för att genomföra riskbedömningar, utveckla förhandlingsstrategier och leda processer som RFP och upphandlingar. Du bidrar till att etablera effektiva samarbets- och styrningsstrukturer mellan interna och externa intressenter samt följer upp prestationer och säkerställer att de lever upp till förväntat affärsresultat.Kvalifikationer
Gedigna analytiska färdigheter, inklusive arbete med KPI:er och affärscase
Strategisk förmåga att koppla affärsmål till konkreta åtgärder
God problemlösningsförmåga och ett pragmatiskt arbetssätt
Förhandlings- och konflikthanteringsförmåga
Starka kommunikationsfärdigheter och förmåga att utmana konstruktivt
Förmåga att skapa planer och engagera andra, gärna med tvärfunktionell bakgrund
Initiativförmåga och förmåga att driva optimeringar proaktivt
Resultatorienterad och effektiv med internationell erfarenhet av affärsuppgörelser
God förståelse för olika avtals- och samarbetsstrukturer
Meriterande
Erfarenhet av att hantera komplexa avtal och riskfördelning i affärer
Erfarenhet av att skapa flexibilitet och optionsmöjligheter i affärsuppläggAnställningsvillkor
Plats: Stockholm
Distansarbete: Nej
Sysselsättningsgrad: Heltid
Uppdragsperiod: 1 september 2025 - 1 april 2026
Om du är redo att ta dig an rollen som Commercial Advisor och vill vara med och skapa affärsvärde genom starka samarbeten och framgångsrika affärsstrategier, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
