Strategis kinköpare till industrikund i Finspång
2025-09-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Motala
Är du redo att ta nästa steg i din inköpskarriär? Hos vår kund i Finspång söker vi nu en strategisk inköpare till eftermarknaden, där du får möjlighet att påverka och utveckla vår leverantörsbas.
Din utmaning
I rollen som strategisk inköpare ansvarar du för att hantera delar av vår leverantörsbas. Du väljer, utvecklar och förhandlar med leverantörer, driver avtal och prislistor samt stöttar våra taktiska och operativa inköp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa och driva inköpsstrategier för commodities eller unika leverantörer
Samarbeta med globala inköpsteam och bidra till globala strategier
Förhandla kontrakt och större PO:s
Hantera eskaleringar och ad hoc-situationer tillsammans med operativa inköpare
Driva utvecklingsprojekt tvärfunktionellt för att effektivisera köpområdet och våra processer
Vem är du?
Vi söker dig med:
Universitetsutbildning inom teknik eller ekonomi, alternativt relevant arbetslivserfarenhet
2-5 år relevant erfarenhet
Analytisk förmåga och vana att hantera data, t.ex. i Excel
Affärsmannaskap och förmåga att se helheten
God samarbetsförmåga över funktionsgränser och inom inköpsfunktioner
Resultatorienterat arbetssätt med hög servicenivå och driv
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av inköp eller kommersiellt arbete
Tekniskt intresse
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
