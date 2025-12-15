Strateg till Enheten för utbildningsuppdrag inom kompetensförsörjning
2025-12-15
Är du intresserad av att arbeta med oss för att utveckla den skånska hälso- och sjukvården med fokus på strategisk läkarförsörjning? Då kan det vara dig vi söker.
Koncernstab HR (KSHR) är en del av Region Skånes koncernkontor och har ett övergripande ansvar för ledning, utveckling, samordning och uppföljning av Region Skånes personalstrategiska arbete, inklusive de IT-stöd som är knutna till HR-området. Vi på enheten för utbildningsuppdraget inom kompetensförsörjning är sju drivna kollegor som arbetar med utbildning och kompetensutveckling på regional nivå tillsammans med förvaltningarna och utbildningsanordnare i Region Skåne. Vårt arbete är av både strategisk och operativ karaktär. Hos oss får du kraften och möjligheten att bidra till en av samhällets viktiga frågor, samt vara i framkant och verka tillsammans med andra för utvecklings- och utbildningsfrågor.
Som strateg arbetar du dels med det regionövergripande uppdraget att samordna läkarförsörjningen, dels är du involverad i det övergripande kompetensförsörjningsarbetet i Region Skåne. Det blir din uppgift att i samverkan med regionövergripande läkare för allmäntjänstgöring (AT)/bastjänstgöring (BT)/specialisttjänstgöring (ST) samt grundutbildning leda och stödja det regionövergripande arbete gällande strategisk läkarförsörjning i Region Skåne.
Inom detta uppdrag arbetar du bland annat med att:
• leda det regionövergripande nätverket (RÖN) för ST-prioritering (RÖN-Dialog) bestående av representanter från alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar
• framarbeta och analysera årlig läkarbemannings- och ST-undersökning, samt RÖN-Dialogs förslag till ST-prioritering
• koordinera och bereda ärenden som berör område AT/BT/ST
• bereda frågor som rör regionala riktlinjer inom AT/BT/ST-området
• aktivt svara för omvärldsanalys inom AT/BT/ST-området
• säkerställa att läkarförsörjningsfrågorna tydligt integreras i Region Skånes övergripande kompetensförsörjningsprocesser.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig med högskole-/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har också i stor utsträckning vana av att självständigt driva och leda arbetsprocesser. För tjänsten krävs även erfarenhet av och en fallenhet för att analysera kvantitativa data. Därtill har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn
• arbete i en politiskt styrd organisation, gärna i nära samverkan med politiken
• hantering av politiska berednings- och beslutsprocesser
• ekonomi- eller verksamhetsstyrning inom offentlig verksamhet
• arbete med kompetensförsörjningsfrågor, gärna på strategisk nivå.
Som person har du en förmåga att skapa förtroende och goda relationer samt kan bygga upp välfungerande samarbeten såväl inom som utanför avdelningen. Därutöver är du strukturerad, analytisk, kommunikativ och har en god strategisk förmåga. Vi ser också att du är handlingskraftig och har vilja, driv och engagemang för läkarförsörjningsfrågor. Vi förutsätter att du, precis som vi, delar Region Skånes värderingar, välkomnande, drivande, omtanke och respekt och leder därigenom. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras vecka fyra.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.
