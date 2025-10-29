Strateg till enheten avtal och uppföljning
Uppsala kommun, Stab OSN / Organisationsutvecklarjobb / Uppsala
2025-10-29
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Det här är en av två tjänster vi rekryterar till. Här ges du möjlighet att delta i ett viktigt förändringsarbete där datadriven styrning och evidensbaserad uppföljning står i fokus. Har du praktisk erfarenhet av uppföljning inom offentlig verksamhet? Här får du vara med och bidra till att utveckla framtidens vård- och omsorg i Uppsala kommun. Varmt välkommen med din ansökan!
Enheten Avtal och uppföljning är en del av vård- och omsorgsförvaltningens stab. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede där datadriven uppföljning och förbättringsarbete står i centrum. Enheten kännetecknas av hög kompetens, kollegialt stöd och ett gemensamt fokus på att förbättra verksamheternas förutsättningar. Vi arbetar såväl på plats i stadshuset som digitalt och aktivitetsbaserat, med möjligheter till en flexibel vardag. Stadshuset är beläget med bästa pendlarläge, ett stenkast från Uppsala resecentrum.
Under kommande år kommer vård- och omsorgsförvaltningen etablera ett samlat arbetssätt för uppföljning, med basbevakning av nyckeltal och kvalitetsindikatorer integrerat i förvaltningens styrning, för att öka förmågan att arbeta evidensbaserat och rikta uppföljningsåtgärder utifrån identifierade risker. I detta arbete kommer din roll som sakkunnig strateg att vara central. /Ska vi ha samma text på denna roll??
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som strateg arbetar du både som tjänsteperson på kontor och i uppsökande arbete ute i nämndens verksamheter, såväl i offentlig som privat regi. Som stöd i ditt arbete har du dina närmaste kollegor på enheten och enhetschef, men även andra sakkunniga inom kommunen. Enheten Avtal och uppföljning ingår i vård- och omsorgsförvaltningens stab.Enheten utför uppföljning av offentlig och privat driven verksamhet inom både äldrenämndens och omsorgsnämndens ansvarsområde.
Enheten bereder också underlag till ansvariga nämnder och förvaltningen, däribland att upprätta uppdragsbeskrivningar till verksamheter i egen regi, genomföra upphandlingar av drift, behovs- och målgruppsanalyser för prognos, samt utredningar utifrån sakkunskaper. Tonvikten i arbetet ligger på att skapa förutsättningar för långsiktig planering för att möta målgruppernas behov, samt att följa utveckling och följsamhet i den verksamhet som bedrivs.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom exempelvis vård, samhällsvetenskap, juridik, ekonomi eller socialrätt
• arbetat med uppföljning inom offentlig verksamhet, gärna inom vård och omsorg
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av verksamhetsledning, exempelvis enhetschef med ansvar för daglig drift
• erfarenhet av myndighetsutövning av socialtjänst (inklusive Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS)
• erfarenhet av målgrupps-, intressent- eller behovsanalyser inom socialtjänst (inklusive Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS)
• erfarenhet av att ha arbetat hos privat utförare.
Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Din förmåga att bygga nätverk är en viktig del av ditt arbetssätt och bidrar till långsiktiga samarbeten. Med ett strategiskt tänkande och ett brett perspektiv på frågor har du lätt för att se den större bilden. Du väger in långsiktiga konsekvenser i dina beslut och anpassar dina handlingar därefter, vilket gör dig till en värdefull resurs i planering och utveckling. Du arbetar strukturerat och effektivt, med god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter.
Det är en stor fördel om du har en stark numerisk förståelse och kan hantera komplexa frågeställningar samt har en analytisk förmåga att bryta ner problem och hitta lösningar även när det gäller komplicerade utmaningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Fredrik Linde, enhetschef, 018-726 3650.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 3719.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
