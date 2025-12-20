Strateg till Bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby kommun
2025-12-20
Vi söker en driven strateg till bygg- och miljökontoret som brinner för att driva verksamheterna framåt.
Du blir en nyckelperson i vår ledningsgrupp. Rollen rapporterar direkt till kontorschefen och innebär ett brett ansvar för att driva utveckling, samordning och uppföljning av kontorets verksamhet. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll med stort eget ansvar där du blir en viktig del i kontorets fortsatta utveckling. Som strateg får du möjlighet att påverka riktning och uppföljning och samtidigt bidra till samhällsnytta och hållbar utveckling. Genom att representera kontoret i kommunens övergripande uppföljningar får du en bredare inblick i kommunens övriga verksamheter och en unik chans att se helheten.
Rollen är placerad direkt under kontorschefen för Bygg- och Miljökontoret, vilket ger dig närhet till många centrala processer och en tydlig strategisk position. Här möter du engagerade kollegor, har nära samarbete mellan olika kompetenser och goda möjligheter till både utveckling och flexibilitet.Publiceringsdatum2025-12-20Om företaget
Bygg- och miljökontoret är ett av kommunens mindre kontor men med ett stort och viktigt uppdrag - att göra Upplands Väsby till en attraktiv, trygg och hållbar plats för både medborgare och företag. Vi ansvarar för tre områden: miljö, bygglov och geodata, där vi arbetar med tillsyn, service och analys för att skapa goda förutsättningar för samhällsutveckling.
Vår verksamhet genomsyras av värdeorden ansvarstagande, lösningsorientering, helhetssyn och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid en god arbetsmiljö och ett utvecklande ledarskap och medarbetarskap, där kompetens, idéer och engagemang tas tillvara för att möta framtidens utmaningar.Om tjänsten
Som strateg på bygg- och miljökontoret får du en central roll i ledningsgruppen och rapporterar direkt till kontorschefen. Du arbetar nära både enhetschefer och kollegor och blir en nyckelperson i att driva kontorets utveckling framåt. Tjänsten innebär ett brett ansvar för planering, uppföljning och samordning, samtidigt som du bidrar till att utveckla processer och skapa gemensamma arbetssätt. Arbetet är varierande och föränderligt, vilket innebär att även andra arbetsuppgifter kan förekomma och att innehåll och förutsättningar kan förändras över tid. I rollen ingår bland annat att:
- Stödja chefer i verksamhetsplanering och uppföljning.
- Följa upp mål, strategier och projekt samt kontinuerligt förbättra kontorets verksamhet.
- Hantera nämndärenden och ta fram beslutsunderlag.
- Genomföra omvärldsbevakning och internkontroller.
- Utveckla verksamhetsplan, ta fram delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
- Sammanställa och distribuera NKI-rapporter.
- Leda processutveckling, effektivisering och strategiskt arbete.
- Medverka i arbetsgrupper, projekt och nätverk.
- Samordna kontorsövergripande uppdrag och introducera nya chefer.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- En universitets- eller högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, civilekonom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av att planera, samordna och strukturera arbetet i komplicerade uppdrag och processer där många personer är inblandade.
- Erfarenhet av liknade roll i en politiskt styrd organisation i offentlig sektor.
Det är meriterande om du har kompetens i att utveckla och följa upp nyckeltal och indikatorer kopplade till mål och resultat.
Vidare är det viktigt att du känner dig bekväm i olika digitala vyer och verktyg och har en förmåga att samordna och strukturera arbetet med planering inklusive textproduktion och tidsplanering. Vi ser gärna att du är kommunikativ och besitter en pedagogisk kompetens, särskilt i att förklara komplexa styrningsfrågor på ett begripligt sätt för olika målgrupper.
Vi ser gärna att du förmåga att analysera och visualisera verksamhetsdata, samt omsätta resultat till strategiska insikter på en aggregerad nivå. Du arbetar strategisk och är analytisk med förmågan att se helheten. För att lyckas i rollen behöver du vara självständig och initiativrik genom att du driver arbetet framåt och tar ansvar för resultat.
Som person är du strukturerad och van att jobba i processer som kräver en hög grad av samordning och noggrannhet. Då rollen innefattar kontinuerlig samverkan både inom kontoret samt med andra verksamheter ska du ha en mycket god samarbetsförmåga och vara lösningsorienterad. Din förmåga till helhetssyn blir avgörande för att kunna göra kloka avväganden och prioriteringar. Det är även naturligt för dig att hålla dig uppdaterad om det senaste som berör omvärlden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Eleni Zervou 0859097998 Jobbnummer
9658092