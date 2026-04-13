Strateg social hållbarhet - mäns våld mot kvinnor och integration
2026-04-13
Tjänsten som strateg social hållbarhet är placerad på enheten för social hållbarhet. På vår enhet är vi tolv medarbetare med en stor bredd av uppdrag. Vi arbetar tillsammans för ett jämställt och jämlikt Kronoberg, där människor lever ett gott liv med god hälsa. Sakområden som vi arbetar med är brottsförebyggande, integration, ANDTS, jämställdhet inklusive mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.Dina arbetsuppgifter
Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi stödjer kommuner, region och andra aktörer med kompetensutveckling, samverkan och dialog. Arbetet utgår från den nationella strategin inom jämställdhetspolitiken som har som mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
I uppdraget krävs därför samverkan mellan aktörer på olika nivåer och i olika verksamheter. Tjänsten som strateg social hållbarhet innebär att bidra till enhetens gemensamma arbete, och ha fokus på insatser som främst berör uppdrag inom mäns våld mot kvinnor.
Som strateg hos oss leder, driver, samordnar och utvecklar du olika insatser.
Det innebär bland annat att:
handlägga statsbidrag för arbete mot mäns våld mot kvinnor
samordna länets aktörer för att uppmärksamma "En vecka fri från våld"
sammankalla och leda olika nätverk och möten
i samverkan med din chef och ditt team prioritera och göra uppföljning utifrån uppsatt budget.
dokumentera och handlägga ärenden samt skriva remissvar
I arbetet ingår även samverkan nationellt med andra länsstyrelser.
Vi strävar efter en flexibel organisation och därför kan arbetsuppgifterna förändras utifrån nya uppdrag.
Resor i tjänsten förekommer.Kvalifikationer
Du har
en akademisk examen på minst kandidatnivå inom samhällsvetenskap, sociologi eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
erfarenhet av att leda i samverkan och att leda processer som involverar olika aktörer.
kunskap och erfarenhet av arbete inom området social hållbarhet
vana att presentera material för större och mindre grupper och har god datorvana i Officepaketet.
Det är meriterande om du har
erfarenhet och kunskap av statsbidragshantering
kunskap om våld i nära relation och våldsutövande
en bakgrund från offentlig förvaltning på kommunal, regional eller nationell nivå
god erfarenhet av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter
Som person drivs du av att utveckla och förbättra utifrån en helhetssyn. Du har ett genuint engagemang för frågor som rör social hållbarhet. Du är van att ha många kontaktytor och har en förmåga att prioritera och arbeta flexibelt. Du har en kommunikativ förmåga som bidrar till att skapa engagemang och utveckla samverkan. Att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning. Du är van vid att leda dina egna processer och planera ditt arbete självständigt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Intervjuer kommer att genomföras under vecka 20 och 21.
Tidsbegränsad anställning från 3 augusti 2026 till och med 31 december 2026Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap. Som tillsvidareanställd blir du därför krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning. Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
