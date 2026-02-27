Strateg, regional projektfinansiering - internationell inriktning
2026-02-27
Region Blekinge har ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Regional utveckling är det område inom Region Blekinge som driver dessa uppdrag. Vi brinner för Blekinge och arbetar för att skapa bästa hållbara utveckling för vår region och för att Blekinge ska bli en ännu bättre plats att leva, arbeta och utvecklas i.
I det regionala utvecklingsuppdraget ingår att samla kommuner, myndigheter, universitet och högskola, science parks och kluster, näringsliv och civilsamhälle kring RUS och samordna insatser för genomförandet av strategin. En stor del av detta arbete bedrivs i projektform, både nationella och internationella projekt.
Vi söker vi nu strateg som kan arbeta med regional projektfinansiering och internationella samarbeten till avdelningen för hållbar samhällsplanering inom verksamhetsområde Regional utveckling.
Om jobbet
Som strateg med inriktning på regional projektfinansiering ansvarar du för att självständigt bedriva utveckling inom regional projektfinansiering samt med Region Blekinges internationella plattformar. Du kommer att arbeta proaktivt med relevanta utlysningar för prioriterade behov enligt regionala utvecklingsstrategin, liksom att kunna medverka i relevanta ansökningsprocesser. Du kommer att vara kontaktperson till vårt representationskontor i Bryssel, samt vara kontaktperson för Euroregion Baltic EGTS samt ingå i dess internationella sekretariat. I tjänsten ingår även att vara en del i berednings- och prioriteringsprocessen gällande strukturfonderna, inkluderat Interreg samt att återkoppla uppdragen till regionala utvecklingsnämnden. I uppdraget ingår att ha en tät kommunikation med våra övriga strateger på Region Blekinge samt med andra aktörer inom området genom att vara sammankallande i Blekinges EU-nätverk.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som är relevant för tjänsten, såsom samhällsvetenskaplig utbildning eller liknande. Du bör ha erfarenhet från strategiskt arbete med internationella frågor och EU-fonder. Erfarenhet av arbete med projektutveckling/projektverksamhet med inriktning mot regionala utvecklingsfrågor är meriterande. Du är trygg i att uttrycka dig på engelska som är arbetsspråk i internationella nätverk och program.
För att trivas i rollen som strateg hos oss är du intresserad av samhällsfrågor. Du har god förmåga till samverkan med såväl interna som externa aktörer, och trivs med att arbeta med långsiktiga processer. I arbetet med att leda och samordna regionala utvecklingsprocesser är du handlingskraftig och bekväm med att företräda de regionala utvecklingsfrågorna. Du är trygg i rollen att anordna och leda möten och informationsträffar. Resor ingår som ett naturligt inslag i tjänsten, såväl inom som utom Sverige.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Du kommer att tillhöra en ett team med gemensam stark drivkraft för Blekinges utveckling.
Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid. Utöver detta tillämpar vi en hybrid arbetsmodell med möjlighet till delvis arbete hemifrån. På arbetsplatsen finns en aktiv medarbetargrupp och därigenom gemensamma aktiviteter att delta i på frivilligbasis.
Om regional utveckling
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regional utveckling. Här finns samlade resurser med ansvar för att främja hållbar utveckling, kultur, bildning och kollektivt resande. Området har det strategiska ansvaret för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och arbetar bland annat för att skapa attraktiva livsmiljöer och ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning för att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Inom området finns även ansvaret för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och uppdraget att möjliggöra ett hållbart kollektivt resande. Till området hör också Blekinge folkhögskola som ska utveckla möjligheterna till ett livslångt lärande och verka för visionen en hållbar bildning för alla.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
