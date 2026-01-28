Strateg med inriktning mot lokaler och hållbarhetsfrågor
2026-01-28
Strateg för lokalförsörjning och hållbar utveckling
Vill du vara med och forma framtidens lokaler i en kommun där långsiktighet, samverkan och hållbar utveckling står i centrum? Välkommen till Sala kommun - där vi bygger samhälle med omtanke om både människor, resurser och miljö.
Vi söker nu en strateg med kommunövergripande ansvar för lokalförsörjning och hållbarhetsfrågor kopplade till våra lokaler. Rollen har ett tydligt utvecklingsuppdrag och innebär att du leder, samordnar och vidareutvecklar kommunens strukturerade arbetssätt för hur lokaler planeras, används och utvecklas över tid.
Du har en central funktion i att stötta och vägleda verksamheterna i frågor som rör lokalanvändning, omställning, anpassning och långsiktig lokalutveckling. Du leder Sala kommuns strategiska fastighetsgrupp och samlar olika kompetenser för att skapa helhet, riktning och kvalitet i kommunens lokalrelaterade beslut. Du är också en drivande kraft i digital utveckling, tvärsektoriell samverkan och i upprätthållandet av det strategiska årshjulet för lokalförsörjning.
Tjänsten är placerad på enheten Hållbar utveckling inom kommunledningskontoret där kommunens centrala strateger arbetar med långsiktig styrning, samhällsplanering och utveckling.
Ditt uppdrag
I ditt uppdrag samverkar du och driver lokalförsörjningsarbetet framåt tillsammans med kommunens verksamheter. I rollen har du ett kommunövergripande ansvar för att säkerställa att Sala kommun har rätt lokaler, på rätt plats, vid rätt tid. Du leder utvecklingen av processer, strukturer och beslutsunderlag som säkerställer att lokaler används effektivt, ändamålsenligt och med ett tydligt hållbarhetsperspektiv.
Du har mandat att initiera, styra och följa upp lokalrelaterade uppdrag gentemot verksamheterna. Du ansvarar för underlag, styrdokument, digitala system och instruktioner som utgör grunden för kommunens lokalförsörjningsarbete. Du leder den strategiska fastighetsgruppen och samordnar prioriteringar och inriktning i lokal- och fastighetsfrågor i linje med kommunens övergripande mål.
Du ansvarar för kommunens lokalförsörjningsplan och säkerställer att planeringen är långsiktig, resurseffektiv, ekonomiskt hållbar och anpassad efter verksamheternas behov, befolkningsutveckling och fastighetsbeståndets kvalitet. Du driver ärenden till kommunstyrelsen, genomför förstudier och utredningar samt fungerar som kvalificerat stöd till kommunledning och verksamheter i lokalstrategiska frågor.
Vem är du
Du är analytisk, strukturerad och trygg i att leda komplexa processer. Du trivs i en samordnande roll med stort ansvar och har förmåga att skapa förtroende, struktur och framdrift i frågor som berör många aktörer. Du arbetar strategiskt, men har också en god förståelse för hur beslut omsätts i praktiken.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning samt erfarenhet av strategisk samordning, processledning och arbete med lokal- eller fastighetsrelaterade utvecklingsfrågor. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och är van att ta fram beslutsunderlag till politisk nivå.
Det är meriterande om du har arbetat i en liknande strategisk roll, har kunskap om kommunala verksamheters lokalbehov samt förståelse för myndighetskrav och fastighetsjuridiska frågor.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och inflytelserikt uppdrag där du har stort mandat och direkt påverkan på kommunens långsiktiga utveckling. Du arbetar nära kommunledning och verksamheter i en organisation som värdesätter samarbete, engagemang och utveckling. Sala kommun står inför flera viktiga samhällsbyggnadsprojekt och i denna roll är du med och sätter riktningen för hur våra lokaler bidrar till ett hållbart Sala.
Välkommen att söka och vara med och forma framtidens Sala!
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare
Tillträde enligt överenkommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning Provanställning kan komma att tillämpas
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-11.
Ansökan sker via www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi tillämpar löpande rekrytering, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Upplysningar
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Stabschef Arminé Kanakanian
E-postadress: armine.kanakanian@sala.se
tel: 0224 - 74 70 11
Facklig kontakt
Vision, Thomas Roberg, thomas.roberg@sala.se
