Strateg med inriktning förändringsledning till Hässelby-Vällingby
2025-08-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Det händer mycket hos oss, inte minst med bakgrund av den nya socialtjänstlagen och god och nära vård, samt det förändringsarbete som sker i Stockholms stad som syftar till att ge våra chefer bättre organisatoriska förutsättningar.
Avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri har ett starkt fokus på framtiden och söker dig som vill vara med och utveckla vår avdelning tillsammans med oss.
Vi erbjuder
Som medarbetare inom Stockholms stad erbjuds du utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhetsfrågor. Vi tillämpar flextid samt olika friskvårdsinitiativ. Vi värnar om en god arbetsmiljö och att våra medarbetare ska känna delaktighet.
Din roll
Som strateg med inriktning förändringsledning ingår du i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningens chefer och en strateg, du rapporterar till avdelningschefen. Ledningsgruppen har ett gemensamt strategiskt och taktiskt ansvar för alla verksamheter inom avdelningen.
Din roll är att arbeta proaktivt med att initiera och driva förändringsprocesser, omvärldsbevaka, sätta upp mål och mätetal samt följa upp inom avdelningens områden, äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Initialt innebär en stor del av uppdraget att driva förändringsprocesser gällande omställning till nya socialtjänstlagen samt God och nära vård. Rollen kräver ett stort intresse för omvärldsbevakning och utveckling, samt förmåga att leda andra i förändring. Vi står inför en demografisk utmaning vilket medför ett ökat behov av att ställa om och arbeta mer effektivt och förebyggande för att nå ut till flera som vi idag kanske inte når. Vi ser även ett ökat behov av att arbeta mer forskningsinriktat, där din roll kommer vara drivande och samordnande.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
Identifiera och processleda olika förändringsuppdrag, vilket även innebär att sätta upp mål och mätetal samt följa dem och säkerställa att uppdragen håller tidsplan och budget.
Vara uppdaterad- och delaktig i olika digitaliseringsprojekt.
Analysera data, identifiera förbättringsområden och sammanställa i rapporter som presenteras för berörda.
Genomföra workshops och seminarier för att identifiera utvecklingsbehov.
Vara vår kontaktperson inom uppdraget God och nära vård där du tillsammans med den geografiska samordnaren leder omställningen inom området.
Vara delaktig i omställningen inom nya socialtjänstlagen - både strategiskt och operativt, här samverkar du med vår förändringsledare inom socialtjänsten, samt med våra chefer och medarbetare.
Omvärldsbevakning där det även ingår att vara proaktiv gällande forskning och nyheter som är viktiga för vår kunskap och utveckling.
Delta i medborgardialoger.
Samverkan internt och externt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med:
Högskoleutbildning, som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av övergripande förändringsarbete/projektledning inom komplexa verksamheter.
Erfarenhet inom ett eller flera områden; äldreomsorg, funktionsnedsättning och/eller socialpsykiatri
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande med:
Erfarenhet som projektledare
Vi söker dig som är nyfiken och utvecklingsinriktad. Du har engagemang och är bra på att skapa delaktighet samt stötta och vägleda i förändringsarbete. Du har en förmåga att arbeta målinriktat och samtidigt som du är flexibel när uppdraget kräver det.Publiceringsdatum2025-08-11Övrig information
