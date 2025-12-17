Strateg med inriktning civilt försvar, välfärdsbrott och otillåten påverkan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Kom och gör skillnad hos oss!
Vi söker nu en strateg till en nyinrättad och spännande roll hos oss på Stadsledningskontoret.
Som strateg med inriktning civilt försvar, välfärdsbrott och otillåten påverkan med arbetsgivarperspektiv jobbar du med samhällsviktiga frågor - sånt som är viktigt för stockholmarna och allt det som behövs för att få huvudstaden att fungera och att utvecklas. Om du trivs i en dynamisk miljö där du får möjlighet att arbeta med en bredd av olika frågor och kompetenser, kan detta vara rätt roll för dig!
Välkommen till oss
Utvecklings- och hr-avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med utveckling, kvalitet och innovation samt att leda och utveckla stadens gemensamma arbete med arbetsgivarfrågor.
Det inkluderar stadens personalstrategiska arbete och bidrar därigenom till att utveckla Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare.
På avdelningen finns Det finns 9 enheter inom avdelningens ansvarsområden och detta uppdrag finns hos hr-staben.
I Hr-stabens uppdrag finns både ansvar för strategiska sakområden samt bidrar i stadsgemensamma utredningar och budgetuppdrag. Hr-staben utgör även det kontorsinterna hr-stödet till stadsledningskontorets chefer i sin arbetsgivarroll. Enheten ansvarar även för avdelningens ärendehantering och administrativa stöd.
Vi erbjuder
En inspirerande och kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat
Vi har tydliga mål och ansvarsområden där vi tar ett stort eget ansvar
Stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor
Flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen
Centralt placerat kontor på Kungsholmen
Din roll
Arbetet med stadens roll och funktioner i det civila försvaret och totalförsvaret pågår löpande. Bland annat genom prioritering av stadens verksamheter görs för att identifiera vad staden ska, bör och inte ska göra vid höjd beredskap organisationsstruktur, dimensionering och krigsledningsplaner utformas en krigsorganisation bemannas. Där du som strateg bidrar med arbetsgivarperspektivet i samarbetet med andra funktioner.
Staden kraftsamlar även mot välfärdsbrott och otillåten påverkan. I arbetet ingår bland annat att se över rutiner och säkerställa kontrollmekanismer för att upptäcka och minska risken för välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Som strateg utgår du ifrån arbetsgivarperspektivet. Du arbetar med att planera, driva och samordna arbeten inom stadens hr-funktion och tillsammans med kollegor från andra avdelningar på Stadsledningskontoret och externa parter. Du kommer att arbeta med många olika kontaktytor inom staden, där din kompetens värdesätts och efterfrågas.
Förväntan på stadens arbete med civilt försvar och välfärdsbrottslighet förändras löpande varför en aktiv omvärldsbevakning med samverkan både inom och utanför den egna organisationen är en förutsättning för att vara framgångsrik i uppdraget. Arbetsuppgifterna är varierande och täcker många olika kompetensområden, och du behöver därför vara grundad och trygg i arbetsgivarperspektivet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Goda kunskaper om vad som reglerar arbetsgivarrollen
Erfarenhet av arbete med civil beredskap, välfärdsbrott och otillåten påverkan
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
God kännedom om kommunens ansvar och arbete
Erfarenhet av att ge strategisk vägledning och stöd till chefer och verksamhet
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och gillar att driva arbete framåt. Du tar stort eget ansvar och är bra på att arbeta både självständigt och i samarbete med dina kollegor och verksamheterna omkring oss. Då vår vardag snabbt kan förändras är det viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är lyhörd och har hög integritet. Du har god analytisk förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förenkla och förmedla dina kunskaper skriftligt och muntligt. Din styrka är att se helheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.
Vi genomför säkerhetsprövning inför tecknande av anställningsavtal då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester.
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal urvalsfrågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
