Strateg med huvudansvar för trafikplanering till Mälardalstrafik
2026-01-21
Lockas du av ett viktigt uppdrag med varierande arbetsuppgifter i en samverkande kontext? Vi söker nu en Strateg med huvudansvar för trafikplanering som tillsammans med oss vill bidra till att utveckla framtidens kollektivtrafik!
Mälardalstrafik är det lilla bolaget med det stora uppdraget: att bidra till ett sammanhållet och hållbart transportsystem i en växande Stockholm-Mälardalsregion.
Vi ägs gemensamt av regionerna Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland, och ansvarar för både Mälartåg och Movingo.
Vi arbetar för att göra det enkelt och attraktivt att resa kollektivt i Stockholm-Mälarregionen. Det är avgörande för alla som pendlar till arbete och studier, för ett starkt näringsliv, livskraftiga lärosäten och en växande besöksnäring. Trafiken med Mälartåg omfattar fem regionaltågslinjer med drygt 15 miljoner resor per år och omkring 20-22 miljoner resor per år i vårt sammanhållna transportsystem.
Bolaget har under de senaste åren vuxit med utökat uppdrag i ansvar, omsättning och i antalet medarbetare. Med kunden i fokus ställer uppdraget höga krav på effektiv förvaltning och vår förmåga att utveckla verksamheten för att möta framtidens behov av hållbart resande. Vi är en beställarorganisation med kompetenta och kvalificerade specialister inom olika områden. Vår verksamhet är indelad i tre avdelningar. Du kommer tillhöra avdelningen som har fokus på trafik, infrastruktur och kunderbjudandet.
Uppdraget
Som strateg med huvudansvar för trafikplaneringen har du en nyckelroll i att driva, utveckla och samordna trafikplaneringsprocessen för Mälardalstrafik. Rollen har sin tyngdpunkt i det strategiska och taktiska arbetet, men omfattar även uppgifter av mer operativ karaktär. En viktig framgångsfaktor är din förmåga att skapa en proaktiv och kontinuerlig dialog samt samverkan internt på bolaget, med våra ägare, med trafikföretagen, Trafikverket och övriga samarbetspartners. Internt på bolaget har du nära samarbete med både kollegor på din avdelning och övriga avdelningar och i synnerhet med vår trafikplanerare.
Du ansvarar för att säkerställa att trafikplaneringen och dess tillhörande trafikplaneringsprocess sker i enlighet med fastställda planer och mål, och att trafikutbudet utvecklas i takt med resenärernas behov, infrastrukturens förutsättningar och regionens långsiktiga utveckling. Arbetet innebär att du leder och samordnar processen från strategisk planering till genomförande, inklusive ansvar för programplanering av trafikutbudet, framtagande av störningsplaner samt granskning och hantering av löpande meddelanden från Trafikverket.
I rollen ingår även att genomföra kostnadsberäkningar för trafikförändringar, avtalshantering, följa utvecklingen inom lagstiftning och förordningar samt bidra med analyser och beslutsunderlag till ledning, forum och budgetarbete. Du ingår som projekt- eller delprojektledare i interna och externa utvecklingsprojekt och fungerar som kravställare och sakkunnig inom trafikutveckling. Handläggning och besvarande av remisser inom området är också en del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning, exempelvis inom trafik- eller transportplanering, samhällsplanering, logistik eller motsvarande område. Du har flerårig erfarenhet av trafikplanering, gärna med fokus på järnväg, och har god förståelse för hur trafikplaner samspelar med infrastruktur, kapacitet och avtal. Erfarenhet av arbete i nära samverkan med Trafikverket är meriterande, liksom kunskap om processer och verktyg för planering av kollektivtrafik.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har en helhetssyn på transportsystemet och en god förmåga att väga samman strategiska mål med praktiska förutsättningar. Du trivs i en roll med många kontaktytor och tar initiativ till samarbete för att nå gemensamma resultat. Din kommunikativa förmåga och ditt intresse för samhällsutveckling gör dig till en naturlig representant för Mälardalstrafik i både interna och externa sammanhang.
Vårt erbjudande
Mälardalstrafik bidrar till en livskraftig Stockholm-Mälarregion. Vår värdegrund bygger på tre värderingar som genomsyrar hela vår verksamhet: Vi är professionella, vi är engagerade och vi är samverkande.
Idag är vi cirka 35 medarbetare som sitter i ljusa och fina kontorslokaler i direkt anslutning till Stockholms Centralstation. Majoriteten av din arbetstid är på kontoret med möjlighet att arbeta hemifrån när det passar arbetsuppgifterna och uppdraget. Vi har kollektivavtal med förmånliga anställnings- och pensionsvillkor och vi satsar på hälsa och friskvård.
Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och arbetar ständigt med att utveckla våra arbetssätt och metoder. Hos oss erbjuds du utmanande och omväxlande arbetsuppgifter där du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor skapar värde och bidrar till att uppfylla vårt varumärkeslöfte - Vi gör det möjligt!
Välkommen med din ansökan
Ansökan sker via formulär, bifoga CV och ansökan. För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt kan rekryteringstester komma att användas i vår urvalsprocess.
Eventuella frågor om ansökningsprocess eller tjänsten besvaras av rekryterande chef Hanna Bergström eller HR-ansvarig Carina Sjöstedt. Du når oss på mailadress förnamn.efternamn@malardalstrafik.se
.
Varje enskild medarbetare är oerhört viktig för att vi ska lyckas med vårt uppdrag och vi rekryterar omsorgsfullt. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Det är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
