Strateg med fokus på infrastruktur till regional utveckling
2025-08-20
Avdelning samhällsplanering utgör en av tre avdelningar i den regionala utvecklingsförvaltningen och har uppdraget att verkställa det regionala utvecklingsansvaret för infrastruktur i regionen, vidareutveckla den regionala samhällsplaneringen och arbeta med omställningen till ett hållbart samhälle. Vi som arbetar här är ett 15-tal strateger inom ämnesområdena samhällsplanering, infrastruktur, bredband och mobilnät, transporter, energi samt miljö- och klimat. Vi rapporterar både till Regionstyrelsen och till Hållbarhetsnämnden.
Vi söker nu en strateg inom arbetet med infrastruktur som vill bidra till att stärka förutsättningarna för regional utveckling i Gävleborgs län.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som infrastrukturstrateg kommer du huvudsakligen att arbeta för att stärka robustheten och kapaciteten i infrastrukturen för att skapa hög tillgänglighet för godstransporter och personresor inom länet och över länsgränser. Arbetet är strategiskt och genomförs ofta genom andra aktörer där din roll innebär att skapa goda förutsättningar för dessa och slutligen för länets invånare och näringsliv.
Du kommer bland annat arbeta med att
• initiera, planera samordna, leda och delta i processer, projekt, nätverk och andra insatser
• omvärldsbevaka och nätverka såväl lokalt, regionalt, nationellt och i vissa fall internationellt
• vara sakkunnig och stöd i sakfrågor
• analysera och kommunicera statistik och rapporter
• hålla i presentationer och utbildningar
• kommunicera och sprida resultat av utvecklingsarbetet
• delta och bidra i interna processer.
Hos oss får du
• arbeta med aktuella utvecklingsfrågor tillsammans med trevliga, engagerade kollegor med hög kompetens
• stor frihet att själv planera och strukturera ditt arbete
• möjlighet att utvecklas i din profession genom samverkan, lärande och kompetensutveckling.
Läs mer om våra förmåner:
Vi söker en person med positiv attityd som gillar att ta initiativ och uthålligt driva frågor mot långsiktiga mål. Du har förmågan att tänka strategiskt och se saker i ett bredare sammanhang, samtidigt som du kan ta till dig omfattande faktaunderlag, göra analyser, producera text och presentationer av hög kvalitet, samt omsätta kunskaper i handling.
Du har uppnått personlig mognad, har god självinsikt och är relationsskapande. I yrkesmässiga sammanhang är du utåtriktad, aktiv och en god ambassadör för verksamheten. Du är lyhörd och anpassar din kommunikation efter motparten och visar gott omdöme vid uttalanden och ageranden.
I rollen som strateg ska du
• ha en relevant högskoleutbildning och/eller flerårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
För den här tjänsten är det även meriterande om du har erfarenhet från arbete i politiskt styrda organisationer samt från påverkansarbete.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Malin Lidov Heneryd, avdelningschef malin.lidov.heneryd@regiongavleborg.se 073-096 18 11
