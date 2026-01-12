Strateg invånardelaktighet till Region Skåne
2026-01-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vill du vara med och utveckla Region Skånes arbete kring invånardelaktighet och samordna arbetet med nationella minoriteters rättigheter? Motiveras du av att arbeta i en konsultativ och utvecklande roll? Då kan du vara den vi söker för detta koncernövergripande uppdrag.
Sedan många år tillbaka drivs ett arbete inom Region Skåne med demokratifrämjande insatser till exempel medborgardialog i syfte att få in fler perspektiv i det politiska beslutsfattandet och bidra i det demokratifrämjande arbetet. Från och med 2023 har regionfullmäktige lagt ansvaret på att utveckla strategier för det demokratifrämjande arbetet och medborgardialog på kulturnämnden.
Region Skånes demokratifrämjande arbetet tar avstamp i ett rättighetsbaserat förhållningssätt i syfte att ge röst åt fler. I rollen som strateg för invånardelaktighet och nationella minoriteter arbetar du i nära samarbete med övrig personal inom demokratifunktionen som består av en strateg mänskliga rättigheter och en strateg barnrätt.
Tjänsten är placerad på Region Skånes kulturförvaltning som arbetar på uppdrag av kulturnämnden och har cirka 40 personer anställda.
Du fungerar som ett konsultativt stöd i frågor som rör invånardelaktighet och arbetar strategiskt för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande i Region Skånes verksamheter. I rollen arbetar du nära tillsammans med dina kollegor i demokratiteamet, exempelvis i arbetet med att utveckla strukturer för lärande och erfarenhetsutbyte om mänskliga rättigheter inom koncernen.
I arbetsuppgifterna ingår även att:
• Utforma och implementera strategier och metoder för invånardelaktighet
• Bidra med metoder för dialoger med invånare, civilsamhälle och andra aktörer när invånarnas perspektiv ska tas tillvara i beslutsprocesser.
• Kartlägga behov av och hinder för delaktighet.
• Utveckla indikatorer och metoder för att följa upp delaktighet och rättighetsarbete.
• Utbilda medarbetare och beslutsfattare i mänskliga rättigheter och delaktighetsarbete.
• Fungera som kontaktpunkt mellan Region Skåne och företrädare för nationella minoriteter, till exempel organisera dialogmöten och samråd med minoritetsgrupper.
Det finns stort utrymme att själv utveckla, påverka och forma innehållet i tjänsten. Vi är en välkomnande arbetsplats, med driv och ett förhållningssätt som präglas av omtanke och respekt.
Arbetsplatsen är förlagd till Malmö, men tjänsten innebär resor såväl inom som utanför Skåne. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade. Möjlighet att arbeta på distans finns i viss omfattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning inom exempelvis statsvetenskap, mänskliga rättigheter, sociologi eller annan samhällsvetenskaplig utbildning som vi bedömer vara relevant för uppdraget. Vidare har du goda kunskaper om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt samt erfarenhet av arbete med uppföljning och utvärdering. Du har erfarenhet av ett intersektionellt perspektiv och vill arbeta innovativt för att möjliggöra delaktighet för olika grupper av invånare, exempelvis barn, unga och nationella minoriteter. Därtill har du erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete, gärna inom offentlig sektor eller i ideell verksamhet med god kunskap om offentlig verksamhet samt god förståelse för rollen som tjänsteperson i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av utredningsarbete samt av att arbeta med olika metoder för invånarnas delaktighet. För tjänsten krävs att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som i skrift. Det är positivt om du även har kunskaper i andra språk.
Det är meriterande om du har fördjupade kunskaper inom mänskliga rättigheter, minoritetspolitik samt demokratiutveckling med metoder för dialog och delaktighet. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att utforma indikatorer för uppföljning och utvärdering av rättighetsarbete. Har du erfarenhet av att arbeta med minoritetslagstiftningen och i samråd med de nationella minoriteterna är det en fördel.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och van att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med andra. Du är analytisk och har ett konsultativt arbets- och förhållningssätt. Vi ser även att du är lösningsorienterad och har förmågan att leda processer. Vidare är du pedagogisk och har lätt för att skapa goda relationer och samverka såväl inom som utanför organisationen. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.
