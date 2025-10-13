Strateg inom Samhällsbyggnad med fokus på VA, till VA SYD
VA SYD / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2025-10-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VA SYD i Malmö
, Lund
, Eslöv
eller i hela Sverige
Har du ingenjörskunskap inom samhällsbyggnad och ett stort intresse för VA-frågor? Är du redo för ett uppdrag där du tillsammans med dina kollegor bidrar till en viktig del i samhällsbyggandet? Vi söker dig som vill vara med och leda utvecklingen för hög vattenkvalitet och ett hållbart VA-system med fokus på ledningsnätet.
Din kommande roll
I rollen som Strateg inom samhällsbyggnad blir du en del av VA SYDs samhällsbyggnadsavdelning som fungerar som ett stöd i strategiska vägval i samhällsbygget för både VA SYDs ledning och i kommunernas planeringsprocesser.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
- projektleda arbete med att utveckla VA SYDs långsiktiga planer, riktlinjer och nya arbetssätt med t.ex. interna expertråd för olika VA kompetensområden.
- driva utveckling av och påverka VA SYDs långsiktiga riktning inom framtidens vattentjänster.
- bidra med VA-kompetens i långsiktiga stadsplanerings- och utvecklingsprojekt.
- tillsammans med kollegorna inom VA SYDs medlemskommuner säkerställa VA-kompetens i samhällsbyggnadsprocessen.
- ge stöd till övriga VA SYD i långsiktig strategisk utredning och planering.
- sprida kunskap och erfarenhet såväl internt som externt.
- omvärldsbevaka och omvärldspåverka viktiga långsiktiga VA-frågor inom samhällsbyggnadsbranschen.
- bidra med idéer och lyfta behov inom forskning, utveckling och innovation.
Samhällsbyggnad har i uppdrag att arbeta med VA SYDs strategier för hur olika typer av vatten ska hanteras och samarbeta med kommunerna kring VA i den långsiktiga, fysiska planeringen. Här samlas även arbetet med strategiska partnerskap, affärsutveckling, forskning och utveckling och digitalisering. Samhällsbyggnad består av två enheter; strategisk planering (som du kommer att tillhöra) samt strategiska partnerskap. Utöver erfarna VA-strateger består avdelningen av strateger inom affärsutveckling, PR, samhällsbyggnad, GIS och forskning och utveckling.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. På samhällsbyggnad drivs vi av att skapa förändring och utveckla VA SYDs roll i samhällsbyggnadsprocessen genom öppenhet och mod. Vi jobbar tillsammans - snabbfotat, iterativt och drar stor nytta av våra olika kompetenser och erfarenheter. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett högt engagemang för VA-frågor och drivs av att vara med och utveckla och påverka framtidens vattentjänster i samarbete med andra. Du är en god kommunikatör och delar prestigelöst med dig av din kunskap till andra. Du har lätt för att samarbeta med olika människor på ett konstruktivt och förtroendeingivande sätt. Vi söker dig som står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet i en verksamhet som ständigt utvecklas. Rollen kräver god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som:
- flerårig erfarenhet av utredningar och analyser för VA-frågor.
- kanske är du en erfaren VA generalist eller har du en tydlig expertkompetens inom ett eller flera av ledningsnätets olika frågeställningar tex förnyelse, kapacitet, bräddningar och tillskottsvatten.
- vana av att leda större utredningar eller projekt med långsiktigt övergripande strategiskt fokus.
- en bakgrund som civilingenjör inom väg- och vatten, samhällsbyggnad eller motsvarande teoretisk utbildning.
Välkommen med din ansökan! I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval och kommer att ta kontakt med kandidater med intressanta profiler under ansökningstidens gång, så skicka in din ansökan redan idag.
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VASYD - 1065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378) Arbetsplats
Samhällsbyggnad Kontakt
Pia af Klercker 040-6350554 Jobbnummer
9554734