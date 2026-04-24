Strateg inom miljömässig hållbarhet till Hållbar utveckling
2026-04-24
Region Värmlands avdelning för Hållbar utveckling söker en strateg som vill bidra till att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Hos oss får du arbeta i en utvecklingsorienterad och dynamisk miljö där olikheter tas tillvara som en styrka och där ditt engagemang bidrar till faktisk förändring.
Avdelningen för Hållbar utveckling är en del av Region Värmland och har i uppdrag att bidra till att organisationen möter både nutida och framtida samhällsutmaningar genom relevanta och värdeskapande tjänster som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Här arbetar medarbetare med kompetens inom miljömässig- och social hållbarhet, mänskliga rättigheter, innovation och utveckling, förenade av ett gemensamt engagemang för komplexa samhällsfrågor.
Hållbarhetsenheten initierar, stödjer och leder uppdrag inom miljömässig och social hållbarhet. Enheten fungerar både som ett strategiskt och operativt stöd till organisationens verksamheter, för att omsätta ambitioner, mål och politiska beslut till konkret handling.Dina arbetsuppgifter
Som strateg inom miljömässig hållbarhet driver, stödjer och samordnar du Region Värmlands interna miljöarbete. Du bidrar med miljö- och hållbarhetskompetens och fungerar som ett strategiskt stöd i verksamheternas förändringsprocesser, vilket innebär att vara en viktig länk mellan politiska beslut och den dagliga verksamheten - från idé och planering till genomförande, analys och faktisk förändring.
Rollen innebär att verka i en utvecklingsorienterad miljö där samarbete är centralt. Med ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt som grund stärker och stöttar du, tillsammans med kollegor, regionens verksamheter i att utveckla och omsätta miljöarbetet i praktiken. Det här är en roll för dig som vill bidra till långsiktig förändring genom att möjliggöra, stödja och driva utveckling - inte bara förvalta befintliga strukturer.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom miljövetenskap, hållbarhet, samhällsvetenskap eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt tre års arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant område är ett krav.
Du är van att driva, stödja och samordna förändringsarbete i samverkan med olika aktörer. Erfarenhet från politiskt styrda organisationer och/eller arbete över sektorsgränser är meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du kan kommunicera komplexa frågor på ett enkelt sätt som skapar förståelse och engagemang, bygga förtroendefulla relationer och arbeta lösningsfokuserat i komplexa processer. Du planerar och driver ditt arbete både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett nyfiket och modigt förhållningssätt och en stark vilja att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD
Hållbar utveckling, Hållbarhetsenheten
Helen Mast Larsson, nås via växeln 010-8315000
