Strateg inom klimatområdet - miljöutredare inom energi och klimat

Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön.
I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön.
Vill du vara med och driva vårt strategiska arbete inom områdena energi och klimat?
Vi söker dig som är engagerad och analytisk med erfarenhet och kompetens av strategiskt miljöarbete med inriktning på energi- och klimatfrågor.
Rollen omfattar varierande arbetsuppgifter och passar dig som gillar att analysera, ta fram underlag och samverka med olika aktörer. Du agerar som specialist inom området och du utvecklar kontinuerligt nya kunskaper, både på bredden och djupet. Det ingår att ha kontakter med olika aktörer, både internt inom Göteborgs Stad och externt. I det här uppdraget har du stora möjligheter att bidra till utvecklingen inom energi och klimat.
Det är viktigt att du gillar att formulera problemställningar men även att du självständigt kan ta frågorna vidare i projekt eller uppdrag där du bidrar till lösningarna.
Du kommer tillhöra avdelningen Miljöstrategi, enheten klimat, energi och giftfri miljö. På enheten kommer du ha ca 18 engagerade, inkluderande och hjälpsamma kollegor. Du kommer vara en del av en grupp som arbetar med klimatomställning, inom olika områden. Ett av de är energi och du kommer tillsammans med dina närmaste kollegor samverka tätt med andra aktörer i Göteborgs Stad. Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för att följa upp och analysera utvecklingen av de energirelaterade målen i miljö- och klimatprogrammet.
• delta i utvecklingen av det strategiska arbetet inom energi, inom miljö- och klimatprogrammet.
• rapportera och följa upp Borgmästaravtalet
• sakområden att ansvara för eller vara delaktig i är energisystem, plast och bygg.
• agera sakkunnig inom området och svara på remisser inom energi (och klimat).
• Samarbeta och arbeta pådrivande inom området energi och klimat med relevanta förvaltningar och bolag samt externa aktörer Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med inriktning mot energi, miljövetenskap, eller motsvarande utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna.
Du har även minst 3 års arbetslivserfarenhet av miljöarbete, på en strategisk nivå, med bäring på energifrågor. Du har goda kunskaper inom energisystem.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande att ha erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och därmed att ha förståelse för en kommuns förutsättningar och rådighet. Det är även meriterande att ha vana av att skriva underlag samt att svara på remisser.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.Anställningsvillkor
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats i snabb utveckling och med framåtanda. Vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner som flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi arbetar digitalt i aktivitetsbaserade lokaler.
Om du går vidare till intervju på plats så vill vi att du tar med dig kopia på ditt utbildningsbevis och intyg som styrker dina tidigare anställningar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
