Strateg inom arbetet med ordningsvakter och beredskap
2025-08-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Välkommen till oss
Säkerhetsavdelningen inom stadsledningskontoret ansvarar för central ledning, samordning och utveckling av hela stadens säkerhetsarbete.
Avdelningen leds av en säkerhetsdirektör och består för närvarande av 20 medarbetare som fördelas på tre enheter.
Beredskapsenheten
Säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsenheten
Verksamhetsskyddsenheten
Rekryterande enhet är verksamhetskyddsenheten där ansvaret för bland annat stadens mobila ordningsvakter, personsäkerhet, stadshusets säkerhet, kamerabevakning, samt utredning av välfärdsbrott ligger. Verksamheten är i en intensiv utvecklingsfas kopplat till omvärldsläget, brottsutvecklingen och stundande valår.
Vi erbjuder
Det här är en roll för dig som vill vara med och stärka Stockholms stads säkerhetsarbete och särskilt verksamhetsskyddet. I rollen har du stora möjligheter att påverka och bidra till utvecklingen av dessa frågor inom Stockholm stad.
I denna tjänst arbetar du strategiskt men även mer verksamhetsnära. Arbetet bedrivs utvecklingsinriktat och strävan efter att bli bättre finns alltid närvarande. Säkerhetsfrågorna är högt prioriterade och har ett starkt fokus hos oss. Du ingår i en avdelning med engagerade kollegor och hög kompetens inom området.
Din roll
Vi söker en strateg till verksamhetsskyddsenheten. Arbetet kommer bland annat att innefatta att
förvalta och utveckla stadens viktiga uppdrag med mobila ordningsvakter och väktare samt att
förvalta och utveckla stadens arbete gällande civil beredskap inom sektorn ordning och säkerhet.
I rollen som ansvarig för det mobila uppdraget arbetar du på strategisk nivå med utformning av arbetet, upphandling av tjänster, samordning och uppföljning - ofta i samverkan med myndigheter och externa aktörer. Vi värdesätter samarbetet med leverantören för att uppnå en mycket hög kvalitet
I sektorsarbetet ska du driva samt vara delaktig i att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och inrikta stadens beredskapsarbete för ordning, säkerhet och trygghetsskapande arbete.
Du är en nyckelperson i organisationens säkerhets- och trygghetsarbete och förväntas ha ett helhetsperspektiv som förutom arbetet med ovan även inkluderar stor samverkan med andra aktörer, såväl inom som utanför staden. Tjänsten är placerad vid säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret och du rapporterar till enhetschefen för verksamhetsskyddenheten.
Arbetet innebär att:
Förvalta och utveckla uppdraget med mobila ordningsvakter och väktare.
Genomföra och kvalitetssäkra hot- och riskanalyser avseende uppdraget med mobila ordningsvakter och väktare.
Säkerställa planering och uppföljning av det mobila uppdraget och det avtal som är bundet till det.
Bidra till kravställning, upphandling och uppföljning av avtal.
Bidra till en utveckling av användandet av ordningsvakter, i staden och i stort.
Ansöka om tillstånd/förordnandeområden, nya och gamla, för att använda ordningsvakter.
Förvalta och utveckla arbetet med civil beredskap inom sektorn ordning och säkerhet för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar inom staden.
Företräda stadsledningskontoret i olika nätverk.
Driva samverkan internt i staden men även med andra offentliga aktörer, inklusive Polismyndigheten och andra relevanta instanser.
Bidra till och i viss mån hålla utbildning och övningar samt bidra till ökat säkerhetsmedvetande inom staden.
Anställningen kan även innebära tjänst som TiB (Tjänsteperson i beredskap) under ca sex-sju veckor per år.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom säkerhet, kriminologi eller annan relevant inriktning alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig. Stockholms stad har tolkningsföreträde i vad som bedöms som likvärdigt
flera års aktuell erfarenhet av arbete i ledande position med ordningsvakter
erfarenhet av att ta fram styrande dokument som exempelvis handlingsplaner och riktlinjer på strategisk nivå
god kunskap om relevant lagstiftning, inklusive kommunallagen, Lag om ordningsvakter, Ordningslagen, Polislagen och Skyddslagen
grundläggande kunskaper om informationssäkerhet
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
dokumenterad utbildning inom bevakningsbranschen
erfarenhet av att arbeta med arbetsledning av ordningsvakter i större och komplexa sammanhang
ytterligare språkkunskaper
god kunskap om Kommunallagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Dataskyddsförordningen (GDPR).
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett strategiskt förhållningssätt och trivas med att ta egna initiativ. Du är analytisk, strukturerad och har en god förmåga att planera och prioritera, även i komplexa situationer. Du har hög integritet och ett väl utvecklat säkerhetsmedvetande är avgörande, liksom trygghet i att fatta beslut - även under tidspress eller vid incidenter. Rollen kräver att du är stresstålig, kan behålla lugnet i pressade lägen och agerar professionellt i situationer som kan vara både snabba och känsliga. Du har också god kommunikativ förmåga och samverkar väl med andra.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänd säkerhetsprövning med tillhörande registerkontroll, enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Svenskt medborgarskap är ett krav.
Arbetspsykologiska tester kan komma att bli aktuella i processen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
