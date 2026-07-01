Strateg/handläggare livsmedelsberedskap och primärproduktion
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2026-07-01
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Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag och verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Vår breda verksamhet omfattar miljö-, natur-, kulturmiljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads-, landsbygds-, beredskaps- och totalförsvarsfrågor. I dialog med andra aktörer samordnar vi olika intressen och främjar en hållbar utveckling av Gotland.
Hos oss arbetar drygt 150 personer och vår chef är landshövding Charlotte Petri Gornitzka.Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Landsbygdsenheten är en av sju enheter på Länsstyrelsen i Gotlands län. Enhetens övergripande uppdrag är att arbeta regionalt för EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik samt med förenklings- och tillväxtfrågor. Detta innebär handläggning av olika typer av EU-stöd till jordbruk och landsbygd inom ramen för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken. Uppdraget omfattar även veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedelskontroll, smittskydd och förprövning av djurstallar. Enheten arbetar också för att främja utvecklingen av de gröna näringarna och landsbygden, genom olika kompetens- och informationsinsatser. Därutöver ingår att aktivt medverka till genomförandet av strategier på regional nivå.
Ett nytt uppdrag är att länsstyrelsen i sin roll som beredskapsmyndighet ska utveckla och samordna arbetet med livsmedelsberedskap på regional nivå. Vi söker nu en medarbetare som vill arbeta med att utveckla det arbetet. På Landsbygdsenheten bedrivs samhällsviktig verksamhet inom beredskapssektorns funktioner primärproduktion, smittskydd, djurens hälso- och sjukvård samt livsmedelssäkerhet. Inom det nya uppdraget behöver arbetet inom inte minst primärproduktionen stärkas. På myndigheten finns redan i dag en enhetsövergripande arbetsgrupp med representanter med ansvar inom de övriga funktionerna i beredskapssektorn.Dina arbetsuppgifter
Som strateg/handläggare arbetar du med beredskapssektorn livsmedel och dricksvatten, främst inom området livsmedelsförsörjning. Du har ett nära samarbete med kollegor på Länsstyrelsen, både inom och utanför enheten, med fokus på enheter som arbetar med de samhällsviktiga funktionerna i beredskapssektorn. I din roll ingår arbetsuppgifter såsom att:
Utveckla intern och extern samordning för att öka samhällets robusthet inom livsmedelsförsörjning tillsammans med länets aktörer. Exempelvis inom ramen för civilt beredskapsråd för näringslivet samt inom ramen för livsmedelsstrategin
Kartlägga samhällsviktig verksamhet inom livsmedelsförsörjningen
Jobba med risk- och sårbarhetsanalys inom livsmedelsförsörjningen. Också i samverkan med andra länsstyrelser när relevant
Samverka med externa företag och organisationer, till exempel Lantbrukarnas riksförbund
Samverka med Region Gotland inom livsmedelsberedskap och Gotlands regionala livsmedelsstrategi
Delta i gemensamma samarbeten och övningar inom civilområdet
Jobba med lägesbilder och rapporteringar inom sektorn
Tjänsten kommer vidare att kombineras med ett huvudansvar för handläggning av jordförvärvsärenden. Länsstyrelsens främsta uppdrag inom jordförvärvslagen är att pröva ansökningar om förvärvstillstånd för lantbruksfastigheter. Syftet är att värna bosättningen och sysselsättningen på landsbygden.
Länsstyrelsens verksamhet och våra behov förändras med tiden, vilket gör att du också kan få prova andra arbetsuppgifter inom myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Agronomexamen med husdjurs- eller livsmedelsinriktning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God kunskap om lantbrukets och livsmedelskedjans regler och ekonomiska förutsättningar
Erfarenhet av regionala samarbeten inom ramen för livsmedelsproduktion/försörjning och/eller livsmedelsberedskap
Erfarenhet av utrednings- och analysarbete
Förmåga att jobba såväl strategiskt som operativt
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
God IT-kompetens i och vana att arbeta med dator som verktyg
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god social förmåga och är bra på att skapa goda relationer, såväl internt som externt. Du kan snabbt sätta dig in i regelverk, då tjänsten ställer höga krav på ett strukturerat arbetssätt och administrativ kompetens.Anställningsvillkor
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att utföras vid en eventuell anställning.
Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om människors lika värde.
InförrekryteringsarbetetharLänsstyrelseniGotlandsläntagitställningtillrekryteringskanaler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Gotlands Län
(org.nr 202100-2312), https://www.lansstyrelsen.se/
Visborgsallén 4 (visa karta
)
621 85 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Landbygdsdirektör
Lina Holmgren lina.holmgren@lansstyrelsen.se 010-2239312 Jobbnummer
9986739