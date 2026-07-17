Strateg för välfärdsbrott till trygghets- och säkerhetsavdelningen
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2026-07-17
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Vill du spela en nyckelroll i att säkra att kommunala skattepengar går till de ändamål de är avsedda för? Har du förmågan att omsätta lagstiftning till praktisk styrning och leda en hel organisation mot en säkrare välfärd? Då är detta rollen för dig.
Vilka är vi?
På trygghets- och säkerhetsavdelningen är vi tio medarbetare som utgör ett strategiskt och operativt stöd till kommunens verksamheter inom säkerhet, civil beredskap, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, välfärdsbrott och försäkringar.
Tillsammans bidrar vi till att göra skillnad och skapar förutsättningar för att Norrköpings kommun ska möta dagens och framtidens krav inom våra ansvarsområden.
Det förändrade säkerhetsläget ställer allt större krav på kommunens säkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för trygghets- och säkerhetsarbetet, och avdelningen utvecklar kontinuerligt arbetssätt och strategier utifrån förändrad lagstiftning, nya krav och omvärldsläget. Vi arbetar för att stärka säkerhetstänket och ett välfungerande säkerhetsarbete i hela kommunen.
Vi erbjuder en öppen och positiv arbetsmiljö med hög kompetens, arbetsglädje och nära samarbete. Tjänsten innebär höga krav men också ett nära stöd från chef och kollegor.
Nu söker vi en säkerhetsstrateg med fokus på välfärdsbrott. Funktionen är etablerad och rekryteringen syftar till att ytterligare stärka kommunens arbete inom området.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som säkerhetsstrateg med fokus på välfärdsbrott ansvarar du för den strategiska utvecklingen av kommunens arbete mot välfärdsbrott. Tillsammans med din närmaste kollega säkerställer du att kommunkoncernen – både förvaltningar och bolag – har arbetssätt och förmåga att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott.
Du är specialist, rådgivare och kunskapsbärare för kommunens verksamheter och bolag. I rollen kan det även ingå att utreda brottsmisstankar.
Du kompetensutvecklar politiker, chefer och handläggare i att förstå, upptäcka och hantera välfärdsbrott. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du styrande dokument, rutiner och instruktioner, följer upp arbetet och säkerställer att kommunen har effektiva kontrollmekanismer.
Du omvärldsbevakar lagstiftning, andra offentliga aktörers arbete mot välfärdsbrott och kriminella mönster för att utveckla strategier och arbetssätt som stärker kommunens motståndskraft.
Genom systematiska uppföljningar identifierar du avvikelser, initierar interna utredningar och säkerställer att brister åtgärdas i samverkan med verksamheter och berörda myndigheter.
Tillsammans med dina kollegor samordnar du kommunens interna, regionala och nationella arbete mot välfärdsbrott genom etablerade forum och arbetsgrupper.
Utöver huvuduppdraget bidrar du även inom:
trygghets- och säkerhetsarbete tillsammans med avdelningens säkerhets- och trygghetsstrateger
kommunövergripande utrednings- och utvecklingsarbete för att identifiera och motverka oegentligheter, misskötsamhet och annan brottslighet
utveckling av kommunens arbetssätt utifrån ny lagstiftning inom säkerhet, välfärdsbrott och trygghetsfrågor
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis beteendevetenskap, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller riskhantering med inriktning mot samhällssäkerhet. Alternativt har du annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av utrednings-, uppföljnings- och analysarbete samt flera års strategiskt arbete inom offentlig sektor, utredningsverksamhet eller revision. Du har god förståelse för kommunal styrning, offentlig upphandling och relevant lagstiftning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete mot välfärdsbrott, brottsförebyggande eller brottsutredande arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation och förmåga att driva och skapa gehör för komplexa frågor.
Som person är du handlingskraftig, resultatinriktad och kommunikativ. Du trivs med att samarbeta med andra, samtidigt som du arbetar självständigt och målinriktat. Vi lägger stor vikt vid analytisk och pedagogisk förmåga.
Du bygger och utvecklar yrkesrelationer och nätverk både inom och utanför den kommunala organisationen. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen före anställning. På sikt kan tjänsten även innebära beredskapstjänstgöring som tjänsteperson i beredskap, där du bidrar till att stärka kommunens säkerhet dygnet runt.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 20 augusti
Kontakt: Säkerhetschef Johan Von Below, 073–0201629, johan.vonbelow@norrkoping.se
eller HR-konsult Katarina Nyqvist, 011-15 30 10
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10005526