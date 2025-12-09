Strateg, bostads- & lokalförsörjning - Uppsala kommuns fastighetsavdelning
2025-12-09
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Är du på jakt efter ett jobb där du får göra skillnad och jobba med viktiga frågor? Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten som strateg på fastighetsavdelningen!
Enheten strategi tillhör fastighetsavdelningen som har det samlade ansvaret för att planera och beställa kommunens samhällsfastigheter, exempelvis särskilda boenden, förskolor, skolor, idrottslokaler och brandstationer. Du kommer jobba på en enhet med åtta andra strateger och både ha delat och eget ansvar för olika områden. På enheten finns det en bred kompetens inom olika sakområden och vi försöker på bästa sätt stötta varandra och hjälpas åt.
Arbetet sker under kontorstider, enstaka gånger per år kan det förekomma kvällstider vid nämndpresentation. Generellt tillämpar vi att vara inne på kontoret minst tre dagar i veckan om vi inte kommer överens om annat.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som strateg på fastighetsavdelningen är du ansvarig för den strategiska delen i kommunstyrelsen uppdrag om att tillhandahålla ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva lokaler och bostäder till nämnderna. Ditt uppdrag sträcker sig från att behov uppstår till beslutad lösning på behovet och överlämning till projektledare. Ditt arbete ska genom både lång- och kortsiktig planering av lokal- och bostadsbeståndet öka nämndernas förutsättningar att fokusera på sin kärnverksamhet. Det innebär att du ska bidra till att hitta lösningar för hur verksamheternas lokalbehov tillgodoses.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ta fram bostads- och lokalförsörjningsplaner som sammanställer och analyserar kommunens behov och hur det ska mötas. En stor del av arbetet är att driva utredningar för hur behov av bostäder och lokaler ska lösas, både på kort och lång sikt. Du arbetar bland annat tillsammans med berörd verksamhet, stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägare.
Rollen är inriktad mot att arbeta med särskilda bostäder vilket exempelvis kan innebära bostäder för äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Lokaler kopplat till dessa ansvarsområden kan också ingå, så som lokaler för träffpunkter, kontor eller arbetsmarknadsinsatser.
Vi söker dig som har akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, kan exempelvis vara inom samhällsplanering, ekonomi eller fastighet. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med samhällsplanering, fastighetsfrågor, lokalförsörjning eller särskilda bostäder. Om du har erfarenhet av att jobba med data och kartor i GIS-system är det meriterande.
Som person är du självgående, strukturerar ditt arbete och driver dina processer vidare. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du jobbar i en central roll med mycket samverkan, så jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Liz Holmquist, enhetschef, 018-727 46 36.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
