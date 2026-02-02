Strängnäs Fastighets AB söker säsongsarbetare med inriktning yttre skötsel
Bli delaktig i en expansiv samhällsutveckling hos oss! Vi bygger, äger, förvaltar och hyr ut kommunala verksamhetslokaler och hyresbostäder i Strängnäs kommun, en dynamisk idyll i stark expansion i centrum av Mälarregionen. Med dubbelspår till Stockholm ökar kommunikationerna och byggandet.
Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB är helägda dotterbolag till Strängnäs kommun med ett totalt bestånd på cirka 288000 kvm lokaler och bostäder. Vi vill vara den goda värden för alla våra hyresgäster och erbjuda goda verksamhetslokaler och bostäder med en hög servicenivå.
Vi har i flera år arbetat aktivt med att utveckla vår organisation och våra arbetsprocesser för att skapa en positiv arbetsplats med tydliga och enkla arbetssätt. Våra värdeord är respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet togs gemensamt fram i början av vår utvecklingsresa och genomsyrar idag hela organisationen.
Idag är vi cirka 100 medarbetare som arbetar med bland annat underhåll, administration, Fastighetsutveckling, lokalvård och fastighetsskötsel. Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Är du en person som trivs med att arbeta utomhus, gillar att se resultat av ditt arbete och tycker om att skapa fina och välskötta utemiljöer? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu säsongsarbetare inom utemiljö till våra fastighetsbolag. Tjänsten innebär praktiskt arbete med skötsel av våra grönytor och utemiljöer runt våra fastigheter.Dina arbetsuppgifter
Som säsongsarbetare hos oss arbetar du med löpande trädgårds- och utemiljöskötsel, exempelvis:
• Gräsklippning och trimning
• Häckklippning och beskärning av buskar och träd
• Plantering och skötsel av rabatter
• Ogräsrensning och allmän trädgårdsvård
• Skräpplockning och renhållning av gårdar och gångytor
• Enklare underhåll och skötsel av utemiljöer
• Användning av maskiner och handverktyg vid behov
• Tillsynsarbete i miljöhusKvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är:
• Trevlig, ansvarstagande och samarbetsvillig
• Självgående och har god arbetsmoral
• Noggrann och tycker om att lämna ett snyggt resultat
• B-körkort manuell
• Erfarenhet av trädgårdsskötsel eller liknande arbete
• Erfarenhet av maskiner såsom gräsklippare, trimmer och andra redskap
Meriterande
• Utbildning inom trädgårdsskötsel
• Utbildning / behörighet för röjsåg (RA)
• Vana att framföra fordon med släpkärra
ÖVRIGT
Strängnäs Fastighets AB - SFAB - är det kommunala fastighetsbolaget i Strängnäs kommun och ansvarar för en majoritet av de kommunala verksamhetslokalerna.
Vi strävar efter att bli den bästa kommunala fastighetsförvaltaren och arbetar aktivt med arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling.
Som medarbetare hos oss är du aktivt med och bidrar till förvaltningen och utvecklingen i Strängnäs Kommun.
Vi erbjuder
• Ett varierande och praktiskt arbete utomhus
• Trevliga kollegor och god gemenskap
• Möjlighet att arbeta i en verksamhet där vi tillsammans skapar trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster
För att få anställning behövs ett utdrag ur belastningsregistret för att arbeta inom skola/barnomsorg
Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. I samband med att du har sökt arbete hos oss och för att vi ska kunna hantera din ansökan, behandlar Strängnäs Fastighets AB dina personuppgifter. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SFAB062/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365) Arbetsplats
Strängnäs Fastighets AB Kontakt
Teamledare mark
Emma Särenfors emma.sarenfors@strangnasbostadsab.se Jobbnummer
9717359