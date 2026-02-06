Strängnäs Fastighets AB söker en Byggprojektledare
2026-02-06
Bli delaktig i en expansiv samhällsutveckling hos oss! Vi bygger, äger, förvaltar och hyr ut kommunala verksamhetslokaler och hyresbostäder i Strängnäs kommun, en dynamisk idyll i stark expansion i centrum av Mälarregionen. Med dubbelspår till Stockholm ökar kommunikationerna och byggandet.
Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB är helägda dotterbolag till Strängnäs kommun med ett totalt bestånd på cirka 288000 kvm lokaler och bostäder. Vi vill vara den goda värden för alla våra hyresgäster och erbjuda goda verksamhetslokaler och bostäder med en hög servicenivå
Vi har i flera år arbetat aktivt med att utveckla organisationen och arbetsprocesserna för att skapa en positiv arbetsplats med tydliga och enkla arbetssätt.
Började arbetet med att öka allas delaktighet genom framtagandet av den nya värdegrunden RESPEKT, UTVECKLING, ÖPPENHET OCH TYDLIGHET. Med målet att skapa en gemensam bild av värdegrunden och på så sätt kunna efterleva den i vardagen.
Idag är vi cirka 100 medarbetare, arbetar bland annat med underhåll, administration, Fastighetsutveckling, lokalvård och fastighetsskötsel.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I rollen som Byggprojektledare ingår bland annat:
Som byggprojektledare en projektledare med ansvar för projektets alla faser, från utredning och kalkylering till genomförande och uppföljning. Projekten kan omfatta nyproduktion eller renoveringar med fokus på våra bostäder.
Du lyssnar på och skapar mervärden för våra kunder och ser till att berättigade förväntningar infrias och gärna överträffas på ett kundorienterat och affärsmässigt sätt. Kunden är i huvudsak interna beställare och våra bostadshyresgäster.
I rollen ingår upphandling och uppföljning av entreprenörer och konsulter.Kvalifikationer
Vi tror att du är byggprojektledare idag med en akademisk bakgrund eller motsvarande och har några års erfarenhet. Meriterande är om du har god kännedom om entreprenadjuridik och erfarenhet energibesparingsprojekt och miljöcertifiering av byggnader.
För att passa i rollen som byggprojektledare behöver du med trygghet kunna växla mellan att vara ledare över projekt och ödmjuk lagspelare. Du är handlingskraftig, noggrann i din dokumentation, bra på att kommunicera i tal och skrift och trivs med att arbeta självständigt.
Vi ser att du är trygg i dig själv och har därmed en personlig mognad samt ett eget driv. Då du ofta har flera projekt igång samtidigt bör du ha lätt för att strukturera upp situationer och snabbt se vad som måste göras.
Din bakgrund/erfarenhet
• Högskoleutbildning alternativt teknisk utbildning inom till exempel bygg, samhällsbyggnad eller motsvarande.
• Minst tre till fem års erfarenhet som byggprojektledare.
• Van att arbeta med kommunala bostadshyresgäster som kund
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av installationsteknik och energieffektiviseringar.
• Kunskaper inom CAD, fastighetsekonomi, entreprenadjuridik.
• Kunskap inom projektkostnadsekonomi.
• Erfarenhet av offentlig upphandling (LOU).
• Erfarenhet av samverkansentreprenader.
• Erfarenhet av processarbete och beslutsvägar inom kommunal verksamhet.
ÖVRIGT
Hos oss är du en del av ett kundnära företag, som vågar tänka nytt och där du får bidra med samhällsnytta varje dag. Vi
månar om varandra och värderar hållbarhet inom alla delar av bolaget. Bland annat erbjuder vi ett generöst
friskvårdsbidrag och möjlighet att semesterväxla.
Du får också spännande och utmanande arbetsuppgifter med utvecklingsmöjligheter i en expansiv kommun.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning tillämpas
Urval görs löpande, tjänsten kan komma tillsättas innan ansökningstiden går ut
Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ
bedömning. I samband med att du har sökt arbete hos oss och för att vi ska kunna hantera din ansökan, behandlar
Strängnäs Fastighets AB dina personuppgifter.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
