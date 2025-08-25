Strålande sjuksköterska till Onkologkliniken
2025-08-25
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
På Onkologkliniken arbetar vi tillsammans för att kunna erbjuda våra patienter specialiserad cancersjukvård med god tillgänglighet, vilket vi får bekräftelse på genom goda resultat i både nationella mätningar och genom feedback från patienter och anhöriga. Samarbetet på kliniken är mycket gott och kollegorna finns nära till hands. Vi är speciellt stolta över den goda stämning som genomsyrar kliniken. Inom kliniken arbetar vi aktivt för att ha medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet genom strukturerad kompetensförsörjning. Vi är alla en del av det viktiga arbetet med att främja en god arbetsplatskultur och skapa en härlig stämning för att behålla klinikens medarbetare. Kliniken består av vårdavdelning, öppenvård med traditionell mottagning och behandlingsenhet, strålbehandlingsenhet och ett palliativt rådgivningsteam. Totalt är vi ca 120 medarbetare.
Som ett led i att säkerställa rätt kompetens har vi nu möjligheten att erbjuda dig en tjänst på strålbehandlingsenheten.
Strålbehandlingsenheten ansvarar för att ge strålbehandling till patienter med cancersjukdom i botande och lindrande syfte. Vårt övergripande mål är att med hög tillgänglighet erbjuda patienterna kvalificerad strålbehandling, vilket vi lyckas väl med. Vi har tre behandlingsapparater och en CT som används vid förberedande undersökningar. Inom strålbehandlingsområdet är det ständig utveckling med nya behandlingsmetoder och tekniker.
Vi erbjuder ett brett utbud av personalförmåner för dig som väljer att arbeta inom Region Kronoberg.
På strålbehandlingen kommer du att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska genom att följa patienten från start till slut i behandlingen. Du får varva tekniskt arbete vid strålbehandlingsapparaten med omvårdnad och stödjande samtal. Till de patienter som har kombinerad behandling delar du också cytostatika i tablettform. Du kommer att ha egna sjuksköterskebesök och ett nära samarbete med läkare, fysiker och sjuksköterskor på dosplaneringen.
Anställningen inleds med studier om 45 HP i onkologisk omvårdnad med inriktning mot strålbehandling via Lunds universitet. Studierna innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen pågår under 30 veckor med startvecka 9, 2026.
Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd hos oss på Strålbehandlingen i Växjö. Du kommer att studera heltid på distans. Under utbildningen får du utbildningslön och andra förmåner enligt Region Kronobergs satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med stor känsla för patientmötet och goda omvårdnadskunskaper, men även kunskaper och intresse för teknik och fysik. Vi ser att du värnar om gott samarbete och är engagerad i ditt arbete. Du har en hög ambition om att uppfylla verksamhetens mål. Om du har erfarenhet av onkologisk vård och/eller strålbehandling är det meriterande.
Välkommen med din ansökan!
