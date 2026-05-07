Stråklärartjänst vid Nässjö kulturskola, heltid, tillsvidare
2026-05-07
På Nässjö kulturskola värdesätter vi olikheter och tror att mångfald bidrar till en trygg, kreativ och utvecklande miljö. Tillsammans arbetar vi för att väcka barns och ungas nyfikenhet, skaparlust och kulturella uttryck, och för att utveckla framtidens kulturskola i Nässjö.
Hos oss arbetar engagerade pedagoger som brinner för sitt ämne och för barns och ungas rätt till kultur. Vi erbjuder en samarbetsinriktad arbetsmiljö med engagerade kollegor och meningsfulla uppdrag, där du får möjlighet att göra skillnad.
Nässjö kulturskola består av cirka 16 medarbetare och når omkring 500 elever genom undervisning, konserter, föreställningar och andra kulturupplevelser. Vi erbjuder verksamhet inom musik, dans, teater och bild, och strävar efter att skapa tillgängliga och inkluderande former för deltagande och eget skapande. Kulturskolan ligger centralt och har fräscha och fina lokaler där du har ett eget undervisningsrum. I våra lokaler förfogar vi över en egen orkestersal där repetitioner likt väl konserter äger rum under veckorna.
Undervisningen inom vår kärnverksamhet är huvudsakligen förlagd till tidig eftermiddag och kväll.
Välkommen till en liten men dynamisk kulturskola där engagemang, samverkan och utvecklingsvilja står i centrum.
Arbetsuppgifter
Som stråklärare med bredd ser vi att du har huvudansvar för att undervisa i cello samt goda kunskaper i övriga stråkinstrument inom familjen och annat biinstrument. Hos oss möter du barn och unga i deras musikaliska utveckling. Du undervisar elever enskilt och i grupp, med undervisning anpassad efter ålder, nivå och individuella förutsättningar.
En viktig del av uppdraget är att bidra aktivt i den ensemble- och orkesterverksamhet som är central för vår pedagogiska idé. Du ser ensemblespel som ett självklart verktyg i lärandet och arbetar för att stärka elevernas samspel, musikalitet och delaktighet. Du har delat ansvar för tre till fyra renodlade stråkensembler tillsammans med dina kollegor.
I tjänsten ingår även att arbeta tillsammans med en kollega med grundkurs i årskurs 2, där du möter elever i ett tidigt skede och väcker nyfikenhet för stråkinstrument genom lustfyllda och tillgängliga arbetssätt. Detta pågår under hösten med en avslutande konsert i början på vårterminen.Kvalifikationer
Vi ser att du har eftergymnasial musikutbildning med inriktning stråkinstrument, exempelvis från musikhögskola, kulturskolepedagogisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser att du har god pedagogisk kompetens och erfarenhet av undervisning av barn och unga.Du har även god förmåga att bedriva undervisning enskilt och i grupp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller god kännedom om ensemble- och orkesterverksamhet inom kulturskola eller liknande verksamhet. Du har förmåga att skapa och upprätthålla god kommunikation och samarbete med elever och vårdnadshavare, samt att återkoppla kring elevers utveckling på ett tydligt och professionellt sätt.
Meriterande är erfarenheter av arbete på socioekonomiska områden samt uppsökande- och öppen verksamhet. Du samarbetar väl med kollegor inom kulturskolan och deltar i gemensam planering, projekt och konserter. Du förväntas vara engagerad i utvecklingen av verksamheten, både pedagogiskt och konstnärligt, och bidra till en trygg, inspirerande och inkluderande lärmiljö.
Vi tillämpar löpande urval och tillsättning kan ske innan annonstiden löpt ut.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: I tjänsten bedrivs större delen av undervisningen efter skoltid och på kvällstid med undantag för grundkursen i åk 2 som sker på dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
)
571 80 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter 0380-518000
