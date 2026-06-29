Stötta äldre person med sällskap och ledsagning - Nacka
Stunder Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-06-29
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Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt jobb i Nacka!
Hos oss på Stunder skapar du trygghet, närvaro och meningsfulla stunder för äldre personer. Du träffar alltid en och samma person, vilket möjliggör att du får tid till att lära känna personen du stöttar och anpassa hjälpen utifrån kundens behov och önskemål.
Vill du arbeta med 100% fokus på individens behov? Skicka in en intresseanmälan till oss idag!Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Stunder är ett tillskott till äldreomsorgen i hela Sverige. Vi hjälper äldre med aktiviteter, praktisk hjälp i hemmet och sällskap. Tillsammans minskar vi ensamhet! Våra kunder träffar alltid en och samma person vid varje besök. Vad besöken innehåller är flexibelt och det kan exempelvis handla om promenader, följe vid ärenden, praktisk hjälp i hemmet, aktiviteter utifrån intressen och sällskap.
Om jobbet
Som Stundare i just detta uppdrag träffar du en kvinna som bor i Nacka. Du stöttar kunden med praktisk hjälp i vardagen och aktiviteter. Vård och omsorg ingår inte i uppdraget.
Det sociala är mycket viktigt i uppdraget och i ditt bemötande fokuserar du på att bygga förtroende och en trygg relation.
Utgångspunkten i ditt arbete är kundens behov, önskemål och dagsform. Ni tillsammans bestämmer vad ni gör vid varje tillfälle. Gärna praktisk hjälp i hemmet, följe vid ärenden och sällskap.
Du arbetar 6 timmar per dag 5 dagar i veckan. Från klockan 11:30 och framåt. Både veckodagar och helg kan förekomma.
Om dig
Du är en social, engagerad och omhändertagande person som motiveras av att göra gott för andra människor. Du är flexibel och trivs i roller där det du ska göra inte är förutbestämt, utan anpassas utifrån de behov som uppstår. Du är en person som naturligt tar ansvar och egna initiativ. Du får gärna ha erfarenhet av vård och omsorg eller motsvarande erfarenhet.
Vill du bli en Stundare hos oss och arbeta med kunden i fokus? 💛 Sök idag! Tjänsten startar så snart som möjligt.
Ansökan:
Klicka på länken och fyll i formuläret.
Du behöver inte skicka in CV eller personligt brev. Du beskriver dig själv och dina erfarenheter genom att fylla i intresseanmälan.
Ange "uppdrag Nacka" i din intresseanmälan.
När du skickat in intresseanmälan får du ett autosvar med mer information. Vi hör av oss om din profil matchar.
Om inte så ligger du kvar i vårt system så att din profil dyker upp hos oss nästa gång vi har en kund i ditt närområde.
Har du frågor?
Maila info@stunder.se
eller ring 010-110 23 22 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stunder Sverige AB
(org.nr 559302-7229) Jobbnummer
9982777